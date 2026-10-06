La Repubblica Centrafricana è una delle nazioni più povere dell’intero continente, senza sbocco sul mare e con una limitata presenza di minerali preziosi. Il piccolo Stato ha vissuto molti golpe nella sua storia e negli anni settanta è addirittura diventato un “impero”, sotto il dittatore Jean-Bedel Bokassa, ridenominatosi Bokassa I.

Ancora oggi la Repubblica Centrafricana vive un’estrema precarietà e diverse province occidentali sono in mano a gruppi ribelli che vogliono abbattere il presidente Faustin-Archange Touadera. Dal 2019 a Bangui, piccola capitale dello stato, sono arrivati i russi che hanno preso il controllo della nazione e della sua economia. Gli ex Wagner Group, adesso chiamati Africa Corps, sono diventati la guardia personale del presidente che non si fida delle sue forze armate, spesso coinvolte in tentativi di colpi di stato.

La presa di Mosca è talmente profonda che il ministro di Stato incaricato dell’Istruzione nazionale, Aurélien-Simplice Kongbelet-Zingas, ha firmato un decreto che inserisce la lingua russa a partire dalla sesta classe nei programmi scolastici della Repubblica Centrafricana, segnando un ulteriore passo in avanti nei rapporti tra Bangui e Mosca, anche nel campo dell’istruzione e della cultura. La Russia ha intensificato il lavoro di presa sulla società locale e dal 2024 gli insegnanti della Casa Russa, l’istituto culturale di Mosca, organizzano corsi di lingua negli istituti centrafricani, dove oltre 1.100 studenti hanno già iniziato a studiare russo nelle proprie scuole, mentre circa 2mila persone tra adulti e bambini frequentano ogni anno i corsi gratuiti.

Secondo le autorità russe la costante crescita delle richieste riflette l’interesse delle famiglie centrafricane per la lingua e la cultura russa, influenza nelle famiglia anche la scelta della scuola. Vladimir Putin si è complimentato con il ministero centrafricano per la scelta, determinante per consolidare le relazioni fra i due paesi. La conoscenza della lingua può infatti facilitare l’accesso degli studenti centrafricani alle università russe, aumentare gli scambi accademici e creare una generazione di funzionari e professionisti in grado di operare direttamente in russo. Una presa forte e profonda quella russa che non sembra intenzionata a fare passi indietro nella suo offensiva politica, economica ed anche culturale nel continente africano.

Matteo Giusti Matteo Giusti, giornalista professionista, africanista e scrittore, collabora con Limes, Domino, Panorama, Il Manifesto, Il Corriere del Ticino e la Rai. Ha maturato una grande conoscenza del continente africano che ha visitato ed analizzato molte volte, anche grazie a contatti con la popolazione locale. Ha pubblicato nel 2021 il libro L’Omicidio Attanasio, morte di una ambasciatore e nel 2022 La Loro Africa, le nuove potenze contro la vecchia Europa entrambi editi da Castelvecchi

© Riproduzione riservata

Matteo Giusti