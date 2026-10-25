Quando tre anni fa il governo Meloni annunciò una svolta nel prendere di petto baby-criminali, baby-bulli, baby-pusher, baby-cattivi, il mondo politico e mediatico progressista alzò alti lai con critiche poco edificanti e, come abbiamo visto, poco lungimiranti: “Meloni arresta i bambini” e “Spezzeremo le reni ai ragazzini”. Ora abbiamo minori devastatori, sempre più minori e sempre più devastatori: in realtà, il nuovo decreto Sicurezza varato dall’esecutivo si muove dentro la “linea Caivano” e riscopre il valore di “punizione” o “castigo”. La destra fa la destra, e Meloni ritira fuori dalla collettiva “soffitta” – che è sempre un luogo magico dove ritroviamo cose “perdute” che ci ridanno spesso le chiavi di lettura per riscoprire ineliminabili verità – due concetti indistruttibili. Ritornano sempre. Punizione: avete paura di dirlo che l’avete avuta in dono pure voi da genitori e insegnanti? In “castigo” si andava a casa e a scuola. Non ne siamo morti. E ora studiosi, psicologi, psichiatri, pedagogisti ci dicono che è una dimensione necessaria per svolgere il mestiere più difficile al mondo: quello di padre, di madre; di educatori.

Le opposizioni pensano di cucire addosso a Giorgia e brothers la camicia di patriarcali, autoritari, “militaristi” et cetera. Ma quei concetti sono respiratori del vivere: funzionano e “bucano” epoche e stili esistenziali. La “punizione” aiuta: la società, ma pure i “puniti”, che da adulti forse diranno grazie. Occorre procedere su due binari? Sì: sul “sociale” naturalmente, ma qui i cantori del coro non mancano. E si stupiscono che sia stata la destra – ora qualcuno grida che occorre una “risposta di sinistra”: è evidente, non c’è – ad aver iniziato a immettere nei quartieri marginali come a Caivano risorse e investimenti “solidali”; per infrastrutture, scuola, sport, aiuto alle famiglie, sostegno all’istruzione di periferia; e lotta durissima alla dispersione, fino a minacciare il carcere per padri e madri che se ne fregano dell’educazione dei bambini. Ma si deve proseguire la difficile “linea Caivano” anche nei sobborghi di Milano, Torino, Bologna: in tutte le grandi città amministrate per lo più dal polo progressista, con una convergenza di interesse nazionale tra centro e governi del territorio. Giudico buona e praticabile la proposta di Sala per un grande piano bipartisan per l’adolescenza. Mi pare sensato. Può essere raccolto e sviluppato, anche se con l’imminente campagna elettorale non bisogna farsi troppe illusioni. Ma guai a negare la “socialità” della punizione: è in re ipsa.

Il “castigo” troppo presto lo avevamo messo in castigo. Invece si deve comprendere il valore della genitorialità forte, dei doveri di presenza verso i figli, anche con posture severe di responsabilità. E come eviti in questo ragionare, che deve essere alto, non becero, un gigante come Dostoevskij? Un romanziere-psico così immenso e immensamente conservatore; così credente, poco incline a credere ai “carri che portano pane all’umanità”; così impareggiabile nell’indicarci come districarci nel bosco di colpe, espiazioni, tormenti, pentimenti: l’animo di cui l’interiorità del suo immaginario e realissimo Raskolnikov è meravigliosa metafora. “Eravamo partiti dalla concezione dei socialisti. È nota: il delitto è una protesta contro l’ingiustizia dell’ordinamento sociale, niente di più; non ci sono altre cause, e basta! … Posso mostrarti i loro libri: per loro, tutto dipende dall’‘ambiente che corrompe’ e basta! È la loro frase preferita! Ne consegue direttamente che se si riorganizza la società, subito tutti i delitti scompariranno, perché non ci sarà più nulla contro cui protestare, e in un batter d’occhi tutti diventeranno probi. La natura non la prendono in considerazione, la natura viene cancellata, la natura non c’entra!”. Lui fa dire così, in “Delitto e castigo”, a Razumichin nella discussione con il giudice istruttore Porfirij Petrovič e con l’amico Rodion.

Ecco, siamo lì ancora, nell’eterna lotta tra “ambiente” e “natura”, alle origini dei delitti. E anche della criminalità minorile. Eh sì: intervento sociale, naturalmente. Ma anche linea dura: legge e ordine; rigore, daspo, militari in strada, arresti anche per i minorenni, empatia per poliziotti feriti, responsabilità per chi esercita la “potestà”. “Non vogliono considerarsi delinquenti e credono in fondo al loro cuore di aver avuto diritto di agire come hanno agito”, scriveva Fëdor ne “L’idiota” sul tempo suo. È ancora così.

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Carmelo Briguglio