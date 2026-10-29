Il 29 aprile, a Milano, si ricorda da cinquant’anni Sergio Ramelli, lo studente del Fronte della Gioventù aggredito a colpi di chiave inglese da un gruppo di Avanguardia Operaia nel marzo del 1975 e morto dopo quarantasette giorni di agonia. Lo si fa sempre nello stesso luogo, davanti alla targa di via Paladini, con lo stesso rito, la chiamata del «presente» e la risposta a braccio teso, con gli stessi organizzatori e, grosso modo, con lo stesso migliaio di persone. Nei giorni scorsi la prima sezione della Cassazione ha reso definitive tredici condanne a quattro mesi di reclusione per i saluti romani delle celebrazioni avvenute il 29 aprile del 2018.

Cosa c’è di strano, vi starete chiedendo? Nulla, a parte che la medesima ricorrenza, celebrata nel medesimo modo, ha generato negli anni altrettanti processi e quasi altrettanti esiti. Per l’edizione del 2014 i giudici non ravvisarono alcun reato e la Cassazione rese definitivo il proscioglimento. Per quella del 2016 il Tribunale assolse, la Corte d’appello condannò, le Sezioni Unite annullarono e il giudizio di rinvio si è chiuso con otto assoluzioni perché il fatto non sussiste. Per quella del 2018, come si è detto, tredici condanne definitive. Per quella del 2019 l’esito è dipeso addirittura dal rito. Cinque militanti giudicati con l’abbreviato sono stati condannati in via definitiva nel 2023, mentre i ventitré compagni di corteo che avevano scelto il dibattimento sono stati assolti, con conferma della Corte d’appello lo scorso luglio. Stesso corteo, stesse grida, stessi minuti di braccia tese, cinque condannati e ventitré assolti.

Cambiano le date, ma il fatto è sempre il solito; e sempre quello, va da sé, è l’articolo 5 della legge Scelba, che punisce chi, partecipando a pubbliche riunioni, compie «manifestazioni usuali del disciolto partito fascista». Nel 1958, e poi nel 1973, la Corte costituzionale salvò la norma dalla censura di contrasto con l’articolo 21, che tutela la libertà di manifestazione del pensiero, limitandone l’applicazione a quelle manifestazioni idonee, nelle circostanze concrete, a far sorgere il pericolo di ricostituzione del partito fascista.

Principio ribadito dalle Sezioni Unite del 2024, pronunciatesi sulla commemorazione di Ramelli del 2016, che hanno tuttavia ricondotto i verdetti contrastanti sul medesimo 29 aprile ad una «diversa e fisiologica valutazione» dei giudici di merito. È quindi fisiologico e non patologico che in una commemorazione ripetuta uguale da mezzo secolo i partecipanti un anno vengano assolti e l’anno dopo condannati? O forse il riferimento era alla fisiologia del caso, che nelle aule di giustizia è in effetti una delle poche certezze?

Il tema non è il giudizio sul fascismo, ma il giudizio penale in un ordinamento liberale e la regola nullum crimen sine lege certa, per cui la differenza fra assoluzione e condanna, a parità di fatto, non può dipendere in modo prevalente, per non dire esclusivo, dalla sensibilità del giudice capitato in sorte. Intendiamoci. Forse le recenti Sezioni Unite non potevano fare di più e di meglio che ribadire il discrimine del pericolo concreto di ricostituzione del partito fascista, e tuttavia le condanne definitive della settimana scorsa, di segno opposto alle assoluzioni seguite alle Sezioni Unite, dimostrano che il problema non è risolvibile per via giurisprudenziale, dove la pezza riesce spesso peggiore del buco, perché è strutturale e sta nel modo in cui la fattispecie è scritta.

Per l’attuale maggioranza mettere mano alla norma attuale è, va da sé, argomento tabù; per future maggioranze di segno opposto è ancor più tabù, trattandosi di presidio intangibile della Repubblica antifascista, e pazienza se produce condanne e assoluzioni schizofreniche. Per il prossimo futuro, la sola ineluttabile certezza che il 29 aprile tornerà, i saluti romani pure, e con essi l’immancabile roulette giudiziaria.

Luca Fanfani

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