La sanità non va bene in Emilia-Romagna. Al contrario di quanto dice la leggenda, il sistema sanitario regionale mostra criticità che i dati aggregati e le percentuali di miglioramento non bastano a cancellare. Per i cittadini, il problema è concreto: una visita che non si riesce a prenotare perché la lista d’attesa è chiusa, oppure un appuntamento fissato oltre i tempi massimi previsti dalla normativa. Il risultato può essere il ricorso alla sanità privata, con spese a carico delle famiglie, o addirittura la rinuncia alle cure.

È su questo terreno che interviene ListAmica.com, il portale gratuito lanciato il 1° ottobre per aiutare i cittadini dell’Emilia-Romagna ad attivare le procedure di tutela previste dall’ordinamento. I primi numeri, diffusi da Pietro Vignali, capogruppo di Forza Italia nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna e segretario regionale del partito, sono significativi: in appena 12 giorni, il sito ha registrato 2.167 visite, oltre 1.100 visitatori unici e 121 istanze destinate alle Aziende sanitarie competenti e al Difensore civico regionale. Le 121 istanze equivalgono a oltre il 10% delle 1.055 segnalazioni complessivamente ricevute dal Difensore civico nel 2025, su tutte le materie di sua competenza. Un confronto tra periodi e ambiti differenti, ma che dà la misura della domanda di tutela intercettata dal nuovo strumento. «Il vero rilievo del successo di questi primi giorni di attivazione è che esiste una domanda di tutela molto più ampia di quella che finora è riuscita a emergere», afferma Vignali, che tra l’altro è componente della segreteria nazionale du Forza Italia. «Quando ai cittadini viene offerto uno strumento semplice, gratuito e immediatamente utilizzabile, i cittadini reagiscono e fanno valere i propri diritti».

Il funzionamento è semplice: il cittadino inserisce online i dati della prestazione richiesta e la situazione riscontrata. Se emerge una lista chiusa o un tempo d’attesa superiore a quello previsto dalla classe di priorità indicata nella prescrizione, il sistema genera automaticamente l’istanza, inviata sia all’Azienda sanitaria competente sia al Difensore civico. La procedura è gratuita e consente di attivare in pochi minuti il percorso di tutela. «Troppi emiliano-romagnoli si trovano davanti a una lista chiusa o ricevono un appuntamento oltre i tempi massimi previsti dalla normativa e finiscono per rivolgersi al privato sostenendo spese che non dovrebbero sostenere oppure rinunciano alle cure», osserva il segretario regionale azzurro. ListAmica non è soltanto uno strumento di assistenza individuale. Le segnalazioni potranno aiutare a individuare le prestazioni più problematiche, le aree territoriali in difficoltà e le distanze tra i tempi garantiti e quelli effettivi. A questo lavoro si affiancherà l’Osservatorio regionale sulle liste d’attesa, incaricato di analizzare i dati di Agenas e della Regione, individuare le criticità e formulare proposte. «Lista Amica rappresenta il braccio operativo dell’iniziativa. L’Osservatorio ne costituisce invece il supporto scientifico e tecnico», spiega Vignali.

Il comitato scientifico è presieduto dal professor Adolfo Sebastiani, già direttore della Clinica universitaria di Oculistica di Ferrara. La Regione rivendica intanto progressi negli indicatori complessivi. Secondo i dati diffusi sulla base della Piattaforma nazionale Agenas, nel 2026 il rispetto dei tempi per le prime visite è passato dal 73,7% al 77,7%, mentre per gli esami diagnostici è salito dall’84,3% all’89,2%. Un miglioramento che non elimina, tuttavia, le difficoltà di chi non riesce a ottenere una prestazione nei tempi previsti. «I risultati di questi primi giorni dimostrano che esiste una domanda di tutela enorme che la Regione Emilia-Romagna non è stata in grado, o non ha voluto, intercettare», sostiene Vignali, attribuendo alla Regione una responsabilità politica. «Continueremo a lavorare perché nessun cittadino sia costretto a rinunciare alle cure o a pagare di tasca propria prestazioni che il servizio sanitario pubblico dovrebbe garantire nei tempi previsti dalla legge. I diritti esistono già: il nostro obiettivo è renderli realmente esercitabili», conclude.

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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