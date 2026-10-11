L’8 ottobre la Corte di Strasburgo, nella sentenza Grassucci e altri c. Italia, ha ribadito ciò che i penalisti sanno dal 1976, dai criteri Engel: la sanzione tributaria, per quanto il legislatore la chiami amministrativa, è materia penale. Le maggiorazioni d’imposta, fino al 200 per cento del dovuto, colpiscono la generalità dei contribuenti e perseguono uno scopo insieme dissuasivo e repressivo. Non risarciscono l’Erario: puniscono.

Tiriamo la conseguenza. Se la sanzione è penale, penale è anche l’illecito che la provoca. E quando la stessa dichiarazione infedele fa scattare sia la maggiorazione sia il processo per reato tributario, il contribuente si ritrova con due reati e due pene per un solo fatto. Il nostro sistema lo chiama, con eleganza ferroviaria, doppio binario. Strasburgo se n’era già accorta nel 2014 con Grande Stevens, condannando l’Italia proprio per questo. Poi la Grande Camera, con A e B c. Norvegia, ha ammesso che i due binari possano convivere se strettamente connessi nella sostanza e nel tempo. Una formula elastica, che rischia di diventare un salvacondotto.

In un Paese già carico di tasse, di gabelle e di pene ipertrofiche, il diritto penale reale è dunque molto più esteso di quello scritto nei codici. Governi di ogni colore hanno imparato a punire cambiando nome: se è «amministrativa», le garanzie restano fuori dalla porta. E il processo può durare, come in uno dei casi decisi, ventiquattro anni e sette mesi per maggiorazioni da 140 e 180 euro. Ora tocca al legislatore e ai giudici italiani. Shakespeare lo aveva già spiegato: «Che cos’è un nome? Quella che chiamiamo rosa, con qualsiasi altro nome, avrebbe lo stesso profumo». Così la pena: chiamatela multa, maggiorazione, sanzione amministrativa, punge allo stesso modo. E quando le spine sono due per un solo fatto, il nome giusto è uno solo: bis in idem.

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Stefano Giordano