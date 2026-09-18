Più che la deriva dei continenti, ad avvicinare il Canada all’Europa è stata la deriva imperialista predatoria della politica americana; ma sarebbe limitante fermarsi qui. Guardando il planisfero, è lecito domandarsi cosa possa spingere due territori separati da un Oceano a unire i propri destini economici e politici. La logica “geostrategica” di scuola tedesca parrebbe limpida: Canada abbracciata agli Stati Uniti, Europa a braccetto con la Russia. Conveniente, semplice da comprendere, ovvia nel suo disegno. Fino a che questi abbracci non si innervano di veleno mortale, come quello di Trump al Canada e di Putin al nostro continente.

È in questi tornanti della storia che bisogna pensare e agire out of the box, e il primo ministro Mark Carney a Strasburgo ha dimostrato per l’ennesima volta di esserne in grado. Il “Why Canada should join the Eu”, scritto provocatoriamente da The Economist il 2 gennaio 2025, in questi giorni si sta trasformando in domanda politica corrente. E le risposte sono quasi tutte nel discorso di Carney davanti a un’aula di Strasburgo trasversalmente compiacente. “La libertà e la vita vanno guadagnate ogni giorno”. Carney è “entrato in Europa” citando Goethe, informalmente accogliendo l’invito di Ursula von der Leyen al Canada come primo “membro associato” dell’Unione. Senza paura di infantili ritorsioni da Washington, sostiene Carney, “Europa e Canada devono garantire la propria autonomia strategica attraverso una profonda cooperazione che abbracci l’intera gamma delle capacità strategiche”.

L’Asse Bruxelles-Ottawa non è un’alleanza per ripicca: solca le rispettive sfide strategiche dei due partner, che sono molto più complementari di quanto si possa immaginare. È paradossale, ma funziona. Canada e Ue cooperano e mirano a cooperare proficuamente su tantissimi settori; Carney cita i programmi Erasmus+, HorizonEu sulla ricerca e il recente ingresso nel programma S.A.F.E. Il primo ministro traccia la strada, affermando la necessità di costruire nella pratica un rapporto che passa dalla governance dell’IA alla difesa delle supply chain in una cornice di mutua sicurezza energetica. “Possediamo grossi giacimenti di minerali critici e figuriamo tra i principali produttori dei 10 minerali essenziali per la transizione energetica”, afferma Carney. Con un adeguato rafforzamento delle infrastrutture portuali sulle due sponde dell’Atlantico, “il Canada può fornire il GNL e l’idrogeno necessari all’Europa”, avvantaggiandosi a sua volta del know-how europeo sull’energia pulita. Questa la chiave pragmatica, e condivisibile, con cui Carney ha tracciato la strada dell’unità di necessità e di intenti, accelerata dall’attuale contingenza politica sul solco di una special relationship centenaria.

Perché i nostri legami non potranno mai pesarsi nella misura degli accordi commerciali, in quanto “profondamente radicati nelle nostre terre”, intrecciate sotto terra per resistere alle intemperie come le Querce di Vimy. La misura della frontiera comune condivisa da Canada e Unione europea è la difesa di libertà e stato di diritto. Ed è qui che entra in gioco la politica. Agli ultimatum fatti pervenire da Trump, che trova ridicola l’alleanza tra due partner a sua detta “inaffidabili”, inutili a tal punto da sventolare la minaccia di “dazi inauditi”, ha risposto perfettamente Carney: “Noi non stiamo costruendo un’alleanza tra Ue e Canada per costruire una terza potenza in gara, ma per riaffermare il diritto e l’ordine multilaterale contro chi lo sta minacciando”. Ecco la bussola: costituire un ordine dei “non allineati” all’autocratismo senile che sta gettando il mondo nel caos. Ciò comporta l’uscita dal frame della competizione tra potenze e della lotta per il predominio globale: è inutile creare una terza potenza che affronti le altre potendosi vantare di più democrazia e di maggiore gentilezza, entrare nel campo avversario in politica vuol dire aver già perso.

La sfida è più sottile ed epocale: secedere dall’Occidente a difesa degli stessi valori che hanno plasmato l’Occidente, oggi dimenticati e in pericolo. Ricostruire quei fari che hanno dato linfa ai princìpi di libero commercio, multilateralismo, isonomia internazionale, democrazia e convivenza pacifica, che rappresentano il nostro patrimonio culturale da ritrovare e difendere. Navigare nel noto piuttosto che brancolare nell’ignoto, facendosi portatori ultimi di una civitas che non si è estinta, ma persa. Ed è pronta a riaccogliere a braccia distese chi oggi le ha voltato le spalle.

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Filippo Rigonat