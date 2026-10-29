La politica, per Cateno De Luca, ha anche i suoi riti esoterici. E così, per indicare la data delle prossime elezioni politiche, il leader di Sud chiama Nord evoca una «seduta spiritica bipartisan» dalla quale sarebbe emersa una previsione precisa: domenica 9 e lunedì 10 maggio. Fuor di battuta – le coloriture sono una delle sue cifre stilistiche, ma non fatevi trarre in inganno – De Luca avvisa i naviganti: i giochi si concluderanno presto, le liste sono in fase di limatura.

«Ve la do per certa, c’è stata un’altra seduta spiritica bipartisan che ha indicato la prima settimana di maggio, domenica 9 e lunedì 10. Sono tutti d’accordo, così si può fare l’election day e si superano i quattro anni, sei mesi ed un giorno, con relativa pensione per tutti», ha detto De Luca intervenendo a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. L’ironia del leader siciliano prende di mira il calendario elettorale e il tema dei trattamenti previdenziali dei parlamentari, evocando un’intesa trasversale che consentirebbe di raggiungere il requisito temporale previsto. Una previsione accompagnata da un’altra indicazione, altrettanto esplicita: secondo De Luca, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si dimetterebbe «i primi giorni di febbraio, dopo l’approvazione del Milleproroghe». Alla domanda dei conduttori se anche questa informazione fosse emersa dalla seduta spiritica, la risposta è stata secca: «Ovvio, certo».

Sul fronte delle alleanze, De Luca esclude invece un’intesa con Noi Moderati. «No, non se n’è mai parlato, in politica la somma non fa mai il totale, non credo che questo potrebbe aiutare la coalizione», ha affermato. Intanto, alla convention nazionale di Sud chiama Nord e Sindaci d’Italia, in corso a Roma, è arrivato un segnale di dialogo dal centrodestra. Il ministro dell’Agricoltura e dirigente di Fratelli d’Italia, Francesco Lollobrigida, ha definito Sud chiama Nord un movimento con la vocazione di rispondere alle esigenze dei territori, soprattutto meridionali, valorizzandone le potenzialità. Lollobrigida ha richiamato il taglio del costo del lavoro, la riduzione del cuneo fiscale e la crescita dell’occupazione come elementi di convergenza con la coalizione di centrodestra. Sud chiama Nord, ha sostenuto, può contribuire con contenuti legati alle esigenze di un territorio che «deve trovare la strada per farli esplodere».

Protagonista della conclusione della seconda delle tre giornate è stato ieri il giornalista del Riformista Giovanni Maria Jacobazzi, che sul palco della kermesse più in vista del momento ha intervistato il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, ripercorrendo le sue incredibili vicende giudiziarie. Una storia conclusasi con l’assoluzione, che ha sancito l’esito giudiziario della vicenda senza tuttavia cancellare le ferite umane e politiche lasciate da un’esperienza tanto lunga e dolorosa. Tra battute sulle urne, riflessioni personali e segnali di possibile convergenza politica, resta in primo piano il posizionamento del movimento di De Luca nello scenario nazionale. La seconda carica dello Stato, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha convalidato l’operazione Sud chiama Nord: «Considero ormai Cateno parte della coalizione di centrodestra».

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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