Sin dagli anni ’80, ai tempi dell’Unione Sovietica, Antonio Stango ha prestato particolare attenzione alle violazioni dei diritti umani nei Paesi dell’Est Europeo, sia sul fronte politico, sia con iniziative umanitarie. Ha poi diretto progetti internazionali, anche in Asia centrale. Nel 1987 ha fondato con il giurista Paolo Ungari il Comitato Italiano Helsinki per i Diritti Umani, successivamente trasformato nella Federazione Italiana Diritti Umani (FIDU) di cui Stango è Presidente. A lui abbiamo chiesto un commento sui risultati delle elezioni serbe dei giorni scorsi, che hanno visto ampiamente sconfitto l’ex presidente Aleksandar Vučić, partendo dalla questione se sia un risultato che soddisfa senza riserve.

«È senz’altro positivo, poiché il “movimento degli studenti” iniziato due anni fa ed esteso con continue manifestazioni, mai violente, a tutto il Paese, ha saputo raccogliere il consenso di vaste fasce della popolazione su obiettivi di grande importanza: stato di diritto, lotta alla corruzione, trasparenza amministrativa, libertà di espressione, indipendenza della magistratura e dei media. Si può davvero parlare, quindi, di una vittoria di portata storica dopo tredici anni di potere di Vučić. Le elezioni, nonostante il forte squilibrio nella copertura informativa a favore di “Serbia Unita”, si sono svolte senza i gravi incidenti che si potevano temere. Le riserve, tuttavia, possono riguardare il fatto che il movimento vincitore delle elezioni ha anime diverse, e in alcuni campi il governo in formazione potrebbe discostarsi solo parzialmente dalla linea seguita da Vučić».

La Lista Studentesca non è una forza politica con un’identità precisa. Cosa possiamo aspettarci che accada?

«Direi il mantenimento dei principali obiettivi programmatici in politica interna: effettiva separazione dei poteri, maggiore libertà accademica, fine del rigido controllo sui media, lotta effettiva alla corruzione, trasformazione del “sistema di potere” in un sistema di vera democrazia parlamentare. Rispetto, invece, alle relazioni con il Kosovo e con la Repubblica Srpska della Bosnia Erzegovina, potrebbero persistere certi modi di intendere il nazionalismo serbo, il ‘panserbismo’ e il ‘panslavismo’, anche se in un modo più aperto alla discussione politica».

Ora possiamo aspettarci un rapporto solido della Serbia con l’Unione Europea?

«Ogni Paese candidato all’ammissione all’UE è tenuto a soddisfare una serie di condizioni, definite in capitoli negoziali, per adeguare e armonizzare la propria legislazione, il sistema amministrativo, alcuni parametri economici e di sostenibilità ambientale, nonché la politica estera e di sicurezza. La Serbia, che detiene lo status di candidato dal 2012, finora ha aperto 22 capitoli su 35, chiudendone provvisoriamente soltanto due. Negli ultimi due anni la Serbia ha registrato una valutazione di “regressione”, in particolare nella libertà di espressione e in quella accademica. Le riforme necessarie hanno subito un notevole rallentamento, segnatamente nel settore del sistema giudiziario e dei diritti fondamentali in generale, mentre l’allineamento con la politica estera e di sicurezza comune dell’UE è rimasto insufficiente; soprattutto, la Serbia ha continuato a non adottare le sanzioni nei confronti della Federazione Russa stabilite a causa dell’invasione dell’Ucraina».

Dove si colloca oggi la Serbia nello scacchiere internazionale?

«Mentre indicava la prospettiva di adesione all’UE, Vučić ha sempre mantenuto rapporti preferenziali con Mosca, incontrando più volte Putin anche dopo l’inizio dell’invasione su larga scala dell’Ucraina, auspicando un miglioramento della cooperazione già “al massimo livello in tutti i settori” e ringraziandolo (con riferimento al Kosovo) “per il sostegno nel preservare l’integrità territoriale della Serbia”. Ha avuto un atteggiamento simile rispetto a Pechino. L’UE dovrebbe, a mio avviso, aumentare il proprio livello di attrazione per la popolazione della Serbia, che in diversi sondaggi è risultata la meno entusiasta delle prospettive di adesione fra quelle dei Balcani occidentali, superare l’influenza di Pechino e di Mosca anche nel campo delle infrastrutture fisiche e digitali e operare molto di più nel contrasto alla disinformazione».

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Adolfo Sansolini