Non un documento chiuso, ma una piattaforma aperta al confronto. La Cisl mette sul tavolo il suo «Libro Verde per il Patto sociale – Costruiamo insieme l’Italia di domani» e prova a spostare il dibattito dal terreno dell’emergenza permanente a quello delle scelte di medio e lungo periodo. Undici priorità che tengono insieme crescita, salari, formazione, industria, welfare, demografia, previdenza e partecipazione.

Una proposta, costruita con il contributo di un pool di economisti e studiosi, che la segretaria generale Daniela Fumarola rivolge al governo, alle parti sociali, alle istituzioni e al mondo della cultura e della ricerca. «L’Italia ha bisogno di tornare a discutere del proprio futuro, superando la logica dell’emergenza permanente e delle risposte di corto respiro», afferma Fumarola. La sfida, secondo la leader della Cisl, è governare le grandi transizioni – tecnologica, digitale, ambientale e demografica – senza lasciare indietro lavoratori, famiglie, giovani e territori. Da qui l’idea di un nuovo Patto sociale costruito «attraverso il dialogo e la responsabilità condivisa», con l’obiettivo di distribuire in modo equo vantaggi e costi del cambiamento.

Il punto di partenza è un’Italia che, secondo il sindacato di Via Po, si trova davanti a un bivio. Produttività e crescita deboli continuano a pesare sulle retribuzioni, mentre il declino demografico mette sotto pressione il sistema produttivo e il welfare. A questo si aggiunge un mercato del lavoro nel quale giovani e donne rappresentano ancora una risorsa non pienamente utilizzata. Nel frattempo intelligenza artificiale, digitalizzazione, transizione ecologica e nuova globalizzazione stanno modificando profondamente il modo di produrre e di lavorare. Il primo capitolo del Libro Verde riguarda proprio salari e contrattazione. La Cisl conferma la centralità del contratto collettivo e propone di far evolvere l’assetto contrattuale, rafforzando il rapporto tra livello nazionale, aziendale e territoriale. Al centro c’è il recupero del potere d’acquisto, insieme a una diversa distribuzione del carico fiscale, con lo spostamento della tassazione dal lavoro alle rendite improduttive. Ma la questione salariale, per la Cisl, non può essere separata da quella della produttività e degli investimenti. Da qui la proposta di un fondo capace di mobilitare una parte del risparmio privato e degli investitori istituzionali, a partire dalla previdenza complementare, verso infrastrutture e investimenti produttivi di lungo periodo. Uno dei passaggi più rilevanti riguarda il capitale umano.

La Cisl individua nel disallineamento tra competenze richieste e competenze disponibili una delle principali criticità del mercato del lavoro. L’intelligenza artificiale viene affrontata con un approccio che punta ad «amplificare» il lavoro umano, non a sostituirlo. Da qui la richiesta di rafforzare informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori nei processi di trasformazione tecnologica. La formazione diventa così un diritto da esercitare lungo tutto l’arco della vita. Il Libro Verde propone un conto personale della formazione alimentato da risorse pubbliche, contrattazione, bilateralità, imprese e fondi interprofessionali. L’obiettivo è rendere le competenze più facilmente aggiornabili, certificabili e spendibili nel mercato del lavoro. La stessa logica viene applicata alle politiche attive. La Cisl chiede una strategia nazionale di lungo periodo, un sistema di accreditamento degli operatori basato sulla valutazione dei risultati e un utilizzo dell’intelligenza artificiale per profilazione e matching, sempre sotto supervisione umana.

Altro capitolo centrale è quello dell’occupazione femminile. Per il sindacato, bassa partecipazione delle donne al mercato del lavoro, denatalità, carichi di cura e divari retributivi sono fenomeni strettamente collegati. La proposta è spostare progressivamente le risorse dai bonus ai servizi, attraverso un Fondo nazionale per la cura, rafforzando asili nido, servizi per l’infanzia e sostegni alla non autosufficienza. Tra le proposte anche un congedo di paternità più lungo e non trasferibile alla madre e strumenti per accompagnare il rientro dopo la maternità. «Questi undici capitoli compongono una proposta organica che mette al centro la persona, il lavoro e la responsabilità collettiva», sottolinea Fumarola. Il messaggio della Cisl è dunque quello di aprire una stagione di confronto sulle scelte che accompagneranno il Paese nei prossimi anni. Non una piattaforma pensata soltanto per l’oggi, ma un’agenda per affrontare le trasformazioni che stanno già cambiando l’economia e la società italiana.

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Alessia Petrelluzzi