Boia dé, come dicono a Livorno, “l’astro nascente” (definizione di Repubblica) si è fatta sentire. “Antifascismo-Anti sionismo, sempre dalla stessa parte”, cioè da quella della Palestina. Hamas? Nessun riferimento, chissà, forse per l’astro nascente è un dettaglio trascurabile. L’autrice del post Instagram è Mia Diop, componente della direzione nazionale Pd e della segreteria di Livorno come responsabile dei diritti, giovanissima enfant prodige (21 anni) del vivaio di Elly Schlein, figlia d’arte, il padre è un attivista politico impegnato per la comunità senegalese in Toscana. Quello della giovane livornese per ora resta un gesto isolato, ma segnala un rischio molto avanzato per i dem. Un allarme amplificato in queste ore dall’impossibilità di votare una risoluzione ‘bipartisan’ alla Camera, e sulla decisione finale di presentare un documento Pd-Avs-M5S.

Quanto potrà durare il sostegno ad Israele?

D’altra parte sono molti i dirigenti del Nazareno, vicini alla segretaria, da anni impegnati a diffondere la causa palestinese contro gli israeliti. Due nomi su tutti: Marta Bonafoni e Marco Furfaro. I dubbi sulla tenuta dem si moltiplicano, guardando anche al comportamento dei suoi principali sindaci Gualtieri, Nardella e Sala. A Roma, a Firenze, a Milano, i primi cittadini non hanno avuto il coraggio di esporre la bandiera con la stella di David sulle facciate dei palazzi comunali. Ne è venuta fuori una scelta pasticciata, con l’arcobaleno della Pace affiancato alla bandiera di Israele.

Nel capoluogo lombardo, si è sfiorato il paradosso con il consiglio comunale sospeso, e l’esponente dei Verdi che avrebbe voluto aggiungere anche quella della Palestina. O a Firenze, dove il presidente del consiglio comunale Luca Milani (Pd) non concede all’aula neanche un minuto di silenzio per commemorare la mattanza islamista.

Se il Pd a Roma tiene, a malapena e con l’incognita dei prossimi giorni, sinistra e M5S, sono già su un’altra sponda. Il più esplicito, Nicola Fratoianni: “La guerra in Medioriente frutto della nostra ignavia”. E con nostra intende dei paesi occidentali. Il Foglio ha ricostruito quella che ha definito ‘Intifada grillina’, mettendo insieme le sbandate, i contatti, che il M5S ha avuto con molte associazioni attigue al gruppo terroristico, attirando la replica indignata di Giuseppe Conte. Restano i fatti però a spiegare la posizione del M5S ed i balbettamenti di queste ore: impossibile dire ‘sto con Israele’ da quelle parti, meglio scagliarsi ‘contro la reazione spropositata di Netanyahu in queste ore’, come si legge in una nota diffusa dal movimento.

Poi c’è il mondo delle Tv dove i distinguo si sprecano, così come è successo con la guerra dichiarata all’Ucraina, e l’affermarsi di opinionisti come Alessandro Orsini. A partire dallo stesso Orsini, che all’Aria che tira, ha riassunto gli ultimi giorni così: “Lo sterminio di un popolo sarà sempre possibile fino a quando ci saranno persone come Netanyahu”. Il contestato presidente israeliano di fatto mandante occulto della strage terroristica di Hamas. Un posto d’onore spetta al solito Moni Ovadia, uno che ha sempre le idee chiare: “L’attacco di Hamas è il prodotto dell’arroganza di Israele”.

Seguace di Orsini, anche un altro nome noto in Italia, Patrick Zaki, l’attivista dei diritti umani imprigionato per mesi in Egitto. Sul suo account Twitter, Zaki mostra di non avere dubbi: “C’è un solo serial killer in questi giorni: Benjamin Netanyahu”. Insomma al ricercatore egiziano, non risulta alcun massacro partito da Gaza. Una linea che contagia la sinistra anche in Europa, dopo l’antisemita inglese Jeremy Corbyn, il francese Jean-Luc Mélenchon, leader di France insoumise, primo partito della gauche per numero di elettori, che con un comunicato di 135 parole, riesce a non condannare la strage e a non menzionare l’organizzazione terroristica islamista.

Un ‘capolavoro’ di spericolatezza, che in Italia eguaglia Elena Basile, ex ambasciatrice in Svezia e Belgio, peraltro già distintasi a raccontare la guerra in Ucraina sul Fatto Quotidiano, “la posizione di Kiev mette a rischio tutti” fu la sua spassionata analisi. Stessa sicumera anche sul Medioriente: “Nel conflitto israelo-palestinese l’occupazione è israeliana, la negazione del diritto di autodeterminazione del popolo palestinese è israeliana, le incursioni nelle moschee e nelle chiese sono israeliane, la violazione delle risoluzioni Onu è israeliana”. Insomma i boia dé di Mia rischiano di essere molto contagiosi a sinistra.

Phil Vive a Roma ma è cresciuto a Firenze, è un antico frequentatore di corridoi, ha la passione per Philip Roth e per le melanzane alla parmigiana, predilige il paesaggio della Versilia

© Riproduzione riservata

Phil