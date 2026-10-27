«Non si può difendere la giustizia senza difendere l’ordine. E non si può avere ordine senza giustizia». È questa la tesi di Thomas Pellerin-Carlin, eurodeputato riformista di Place Publique, sulla crisi del macronismo e le proteste che hanno colpito l’Europa nelle ultime settimane.

La Francia è attraversata da proteste e tensioni. Come deve reagire la sinistra democratica?

«Bisogna anzitutto capire perché i giovani stanno male. Secondo Santé publique France, una ragazza su tre ha avuto pensieri suicidari. Ci sono i social, l’inerzia delle generazioni precedenti davanti alla crisi climatica, scuole fatiscenti, insegnanti sotto pressione. Studiano in aule surriscaldate, in edifici vecchi. Non possiamo parlare soltanto dei disordini. Condanno le violenze e ritengo necessario che la giustizia faccia il suo corso. Ma se il governo si limita alla repressione, non risolve nulla. In Francia sono stati danneggiati 24 licei su 3.700: degli altri 3.676 dobbiamo occuparci. Anche perché le prime vittime del disordine sono le classi popolari, perché i ricchi possono permettersi di proteggersi. Servono davvero ordine e giustizia insieme».

È una critica anche a Macron?

«Non ho mai creduto nel macronismo e non mi sorprende il suo crollo politico e morale. Il Paese è stato mal governato per dieci anni. La situazione economica è grave, la libertà della stampa arretra, l’indipendenza della giustizia è minacciata. E anche sul clima il governo ha fatto passi indietro. La sinistra deve restituire ai francesi una prospettiva. Molti giovani non riescono più a immaginare un futuro positivo per il loro Paese, e posso capirli. Ma la Francia ha attraversato prove terribili, dall’occupazione nazista al tentato colpo di Stato del 1961, e ha saputo superarle. Jaurès ci invitava a comprendere il reale e andare verso l’ideale. Gramsci proponeva di tenere insieme il pessimismo dell’intelligenza e l’ottimismo della volontà. Ed è quello che stiamo facendo con Raphaël Glucksmann: costruire in Francia finalmente un progetto politico di sinistra repubblicana che risponda in maniera coerente, razionale e pragmatica alle richieste dei cittadini francesi».

Quale ruolo immagina per l’Unione europea?

«Un’Europa-potenza, capace di difendersi e di stringere alleanze con le democrazie del mondo. Con l’Ucraina, ma anche con Giappone, Canada, Australia, Senegal, Colombia, Sudafrica e altri Paesi liberi. Per farlo dobbiamo dotarci dei mezzi militari necessari e aumentare gli aiuti a Kiev. Abbiamo fatto molto, ma non abbastanza. L’Europa deve trovare la forza di proteggere il proprio continente senza rinunciare alla solidarietà con chi, altrove, combatte per la libertà. Serve pertanto una sovranità europea aperta alla cooperazione con gli altri popoli liberi».

Come rispondere all’antisemitismo che riaffiora anche nella sinistra radicale?

«L’antisemitismo, come ogni forma di razzismo, è incompatibile con la vera sinistra, che è fondata sull’uguaglianza e debitrice di figure come Léon Blum. È fondamentale combattere questa piaga e contrastare ogni discriminazione, anche verso le persone nere e arabe. Penso al sindaco di Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, che ha mobilitato la città contro ogni forma di razzismo. Questo è il modello che deve seguire l’Europa».

E la sicurezza energetica, mentre crescono le tensioni con Washington e Mosca?

«Dobbiamo produrre energia in casa nostra, investendo nelle rinnovabili e, dove possibile, nel nucleare. È una questione di sovranità e autonomia strategica. Mi stupisce che chi si proclama patriota, come Meloni e Le Pen, ostacoli lo sviluppo delle energie rinnovabili, indispensabili per rafforzare la nostra indipendenza energetica. Ho servito nell’esercito francese e ne sono orgoglioso: il patriottismo non si misura dagli slogan, ma dagli atti concreti compiuti per il proprio Paese. Opporsi alla nostra indipendenza energetica significa, per me, tradire il proprio Paese».

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Francesco Subiaco