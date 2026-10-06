Il paragone è impegnativo e, per un esordiente, persino ingombrante. Ma dopo le prime settimane di vita de La strada, il romanzo con cui Augusto Rubei ha debuttato nella narrativa per Piemme-Mondadori, c’è chi ha cominciato a evocare il nome di Daniele Mencarelli.

Non tanto – o non ancora – per stabilire graduatorie letterarie, quanto per una parentela che riguarda il modo di trasformare una ferita biografica in una storia capace di uscire dal perimetro personale. Roma, l’origine popolare, la famiglia, la caduta, la vergogna, il bisogno di essere riconosciuti e, infine, una qualche forma di salvezza.

È probabilmente qui che La strada trova la sua parte più interessante.

Rubei, giornalista, spin doctor e manager della comunicazione, prende in prestito dalla propria vita la materia prima ma prova a farne altro. Il protagonista non si chiama Augusto, ma Pietro Anselmi, Pietruccio. Nasce a San Basilio, periferia est di Roma, dentro una famiglia popolare e in un quartiere nel quale droga, violenza, amicizie e piccoli codici di sopravvivenza finiscono per comporre la grammatica quotidiana dell’infanzia.

Da lì parte una storia che in pochi giorni ha cominciato a farsi notare anche fuori dal circuito strettamente letterario. La stampa nazionale ha dedicato spazio al libro, le agenzie hanno raccontato l’esordio e la presentazione romana alla Galleria Alberto Sordi ha restituito un’immagine piuttosto insolita per il lancio di un primo romanzo: oltre duecento persone e una platea nella quale la borgata raccontata nel libro si è ritrovata fisicamente accanto al mondo delle istituzioni, della politica, dell’informazione e dell’impresa.

C’erano il direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci, Giovanni Minoli, Matilde Bernabei, Gianfranco Astori del Quirinale, l’ex sindaca Virginia Raggi, Filippo Sensi, Federico Palmaroli – Osho –, il presidente di Leonardo Francesco Macrì, esponenti del mondo politico e istituzionale, direttori e giornalisti delle principali testate, la stampa parlamentare, manager e uomini delle istituzioni. E, naturalmente, “gli amici di sempre e di borgata”, come li ha definiti l’autore. Una composizione che, più del numero dei presenti, finiva quasi involontariamente per riprodurre la struttura stessa del romanzo: San Basilio da una parte, i palazzi del potere dall’altra.

In mezzo, una strada. Appunto: La strada.

Ed è qui che il richiamo a Mencarelli diventa meno superficiale.

Anche Mencarelli ha costruito una parte decisiva della propria narrativa prendendo materiale dalla vita e sottraendolo all’autobiografia pura. Ha raccontato dipendenze, fragilità, famiglia, periferia emotiva, caduta e redenzione. Nei suoi libri la salvezza arriva quasi sempre attraverso l’incontro con gli altri: qualcuno che ti vede proprio quando tu hai smesso di vederti.

Rubei si muove su un terreno diverso, ma con un meccanismo narrativo che per alcuni versi gli somiglia. La sua non è tanto una salvezza dalla malattia o dalla dipendenza quanto una disobbedienza al destino sociale. Pietruccio nasce in un luogo nel quale tutto sembra già deciso prima ancora che un bambino possa scegliere. Il punto del romanzo è vedere che cosa accade quando quel bambino, senza possedere qualità eccezionali o talenti salvifici, decide semplicemente che quel destino non gli basta.

«Non sarei morto lì», pensa Pietro nella notte che divide la sua vita in un prima e in un dopo.

È probabilmente la frase che contiene tutto il libro.

Non sarei morto di droga, non sarei morto di rassegnazione, non sarei morto dentro. Ma soprattutto: non avrei accettato che fosse il luogo nel quale ero nato a decidere chi sarei diventato.

Il rischio, in storie di questo tipo, è sempre quello della favola edificante. Il ragazzo povero che ce la fa, arriva nei palazzi, frequenta presidenti, ministri e uomini di Stato e dimostra che volere è potere. La strada, invece, funziona proprio perché evita questa scorciatoia.

Perché Pietro non diventa improvvisamente migliore degli altri. E la borgata non viene trasformata nel nemico da cui fuggire.

Anzi. Con il passare delle pagine emerge quasi il contrario: più Pietruccio sale, più deve fare i conti con il luogo dal quale proviene. Perché il vero riscatto non coincide con l’allontanamento. Non consiste nel cancellare l’accento, gli amici, un padre contraddittorio, il Bar della Coltellata o le strade nelle quali si è imparato troppo presto a distinguere il pericolo.

Consiste nel non sentirsi in pace con tutto questo.

Ed è forse proprio questo il punto nel quale La strada incontra più chiaramente la narrativa di Mencarelli. In Brucia l’origine, lo scrittore romano ha affrontato il conflitto di chi, dopo aver conquistato un’altra vita, torna nel proprio mondo e scopre che l’ascesa sociale non risolve necessariamente la questione dell’identità. In Rubei la domanda è simile: quanto lontano bisogna andare per capire che non è necessario rinnegare il punto da cui si è partiti?

Naturalmente sarebbe prematuro e improprio, al momento, parlare di un “nuovo Mencarelli”. Primo perché Mencarelli ha alle spalle un percorso letterario consolidato, uno Strega Giovani e libri capaci di uscire dalla pagina e diventare cinema e serie televisive. Rubei, invece, è al suo primo romanzo. Secondo: perché lo stesso autore riesce comunque a distinguersi nelle forme e nei contenuti e non c’è nessun tentativo di emulare. Al contrario, traspare originalità.

C’è una lingua volutamente diretta, che cerca più la voce che l’eleganza. C’è una Roma non utilizzata come scenografia ma come appartenenza antropologica. Ci sono gli ultimi senza l’estetica degli ultimi. E soprattutto c’è l’idea che la letteratura possa ancora raccontare il dolore senza limitarsi a certificarlo: mostrando una via d’uscita senza fingere che sia semplice.

«Le nostre radici non servono a trattenerci. Servono a ricordarci da dove prendiamo forza», ha spiegato Rubei durante la presentazione del libro.

È un’affermazione che restituisce il senso dell’operazione meglio di qualsiasi curriculum dell’autore. Perché La strada, sotto la superficie della storia di uno che “ce l’ha fatta”, prova in realtà a dire qualcosa a chi ancora non sa se ce la farà. Ai ragazzi che crescono nelle periferie, a quelli che hanno la sensazione di essere partiti con qualche casella indietro, a chi guarda il mondo degli altri come un territorio al quale non avrà mai accesso.

Forse è anche per questo che il libro potrebbe trovare una seconda vita fuori dalle librerie: nelle scuole, nelle università, nei luoghi nei quali si parla di povertà educativa, disagio giovanile e mobilità sociale.

Se è davvero nata una nuova voce della narrativa italiana è troppo presto per dirlo.

Ma che da San Basilio sia arrivata una voce nuova, e che qualcuno abbia cominciato ad ascoltarla, questo sì.

Giovanni Pisano Napoletano doc (ma con origini australiane e sannnite), sono un aspirante giornalista: mi occupo principalmente di cronaca, sport e salute.

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