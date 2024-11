Andrea ha una pescheria che gode di ottima fama a Roma, periferia Sud-Est: è sempre affollata, soprattutto il martedì e il venerdì, quando arriva il pesce fresco e lui alle 3 di notte partecipa all’asta – a Fiumicino oppure ai Mercati generali – per prendere quello migliore.

Ha 36 anni, occhi celesti come il mare a riva, e vive in Italia dal 2010, quando ne aveva 20 e da 3 la Romania faceva parte dell’Unione europea. Viene da Piatra Neamț, a circa 350 km a nord di Bucarest.

“Quando sono partito, vivevo da uno zio a Costanza, il più grande porto romeno che si affaccia sul mar Nero: ero andato a studiare lì. Papà e mamma si sono separati nel 2000, e io e i miei due fratelli più piccoli siamo rimasti a vivere con nostro padre mentre mia madre è tornata nella casa dei suoi genitori. Non vedo mia madre da allora”.

Da Costanza, con il padre all’oscuro di tutto, Andrea parte un po’ all’avventura con due amici: fanno tappa in Bulgaria, poi in Turchia, infine vengono in Italia. Vanno a vivere, dice, nella dépendance di una villa dei Casamonica, dove un loro conoscente era già in affitto. Ci resta alcuni mesi.

Fino al 2018, Andrea non ha né un conto corrente né un contratto di lavoro: si arrangia facendo lavoretti settimanali che cambia continuamente. Per i lavori edili – il settore in cui la gran parte della comunità romena è impiegata – è troppo mingherlino, così lavora in un frutteria, poi in una macelleria ma, dice, “con la carne non ho mai avuto un bel rapporto”.

A un certo punto, finisce anche nei guai: aveva dato all’ex suocera parte dei soldi che all’epoca guadagnava. La mamma della sua fidanzata di allora avrebbe dovuto custodirli ma quando i due giovani rompono e Andrea glieli chiede indietro, la signora chiama i carabinieri accusandolo di estorsione. “Sono stato dentro solo una settimana, giusto il tempo che loro ricostruissero dai messaggi che era tutto falso: peccato che mi abbiano menato di brutto in caserma, così, senza motivo”.

Passa un altro po’ di tempo e lui si mette a vendere sigarette di contrabbando attraverso sue conoscenze romene. Lo beccano e torna dentro, questa volta per alcuni mesi. È il 2015.

È subito dopo che inizia la nuova fase della vita di Andrea. Si innamora di Olga, una donna ucraina che ha già due figli da un matrimonio precedente a cui lui fa da padre, e nel 2019 prende i 15mila euro che aveva messo da parte, e compra la concessione per aprire una pescheria nel box numero 48 del Mercato Nuovo Cinecittà.

“La prima settimana è stata un disastro: la gente acquista il pesce se ha un rapporto di fiducia con chi lo vende e all’inizio è dura costruirlo. Oggi mi chiamano al telefono senza neanche guardare il pesce che ordinano”. E ricorda: “Il primo carico settimanale mi costò 10mila euro. Alla fine gettai un intero pesce spada: che spreco!”.

Da pochi mesi, Andrea ha anche una friggitoria: “Ho chiesto un prestito di 40mila euro e ho preso in leasing macchinari per un totale di 20mila. Il resto l’ho messo io”. Ha 7 dipendenti in tutto: alle 5 del mattino scarica il pescato e sistema il banco al mercato e alle 22 passa dalla friggitoria per chiudere e andarsene a letto.

Sei anni fa è nato Samuel che, dice, odia il pesce: “Ma come fa a piacergli? Tutto di me puzza di pesce, anche la mia macchina: io non me ne accorgo più, fa parte di me ormai, ma lui sì!”.

Ilaria Donatio Ho scritto “Opus Gay", un saggio inchiesta su omofobia e morale sessuale cattolica, ho fondato GnamGlam, progetto sull'agroalimentare. Sono tutrice volontaria di minori stranieri non accompagnati e mi interesso da sempre di diritti, immigrazione, ambiente e territorio. Lavoro in Fondazione Luigi Einaudi

