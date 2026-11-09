“(Matteo) Boe non è più un bandito, dopo 25 anni di prigione ha pagato. È una persona libera come lo sono io. Fa parlare poco di sé e tutto questo è rispettabilissimo. È positivo che faccia una vita tranquilla, non come altri che quando escono fanno o hanno fatto peggio”. Parole di Farouk Kassam, oggi 42enne, in una intervista rilasciata al Corriere della Sera a pochi giorni dalla messa in onda della miniserie serie “177 Giorni – Il rapimento di Farouk” prodotta da Rai Fiction-Bim Produzione, in onda su Rai 1 e RaiPlay dal 16 novembre.

La storia di Farouk: la prigionia e l’orecchio tagliato

La sua storia è tristemente nota: il 15 gennaio del 1992 Farouk venne rapito all’età di 7 anni nella sua casa in Costa Smeralda, in Sardegna, con i genitori e la sorellina bloccati dai banditi dopo l’irruzione. L’incubo di quel bambino, oggi brillante imprenditore che vive tra Roma, Dubai, Londra e il suo Canada, durò ben sei mesi, 177 giorni segnati da violenze fisiche (il taglio dell’orecchio da parte di Boe per mandare un avvertimento “concreto” alla famiglia affinché pagasse il riscatto), alimentazione di fortuna (avanzi di carne di maiale, grasso di prosciutto che “una volta l’ho vomitato e me lo hanno rimesso nel piatto per rimangiarlo”) e dall’impossibilità di lavarsi. Passava da un nascondiglio all’altro, nelle grotte del Monte Albo, in provincia di Nuoro, e per un periodo ha dormito anche all’aperto e in una tenda. “Chiedevo sempre uno spazzolino per i denti. E di bere del latte. Mangiavo solo avanzi di carne. Una o due volte, in sei mesi, mi hanno dato un piatto con del latte e del pane carasau. Ed era buonissimo” ricorda nell’intervista al Corriere. A distanza di oltre trent’anni, Farouk vive ancora quei momenti con una nitidezza impressionante: “Nella grotta stavo nel buio totale. Dormivo fra i miei bisogni. Ricordo il rumore del vento, degli animaletti intorno a me, gli uccelli notturni, i cinghiali”.

Farouk e l’incontro con Boe: “Ci penserei”

Oggi è sposato ed è padre di una bambina, ammette di non essere diventato un “superuomo” e che la psicologia non lo ha aiutato, ma è riuscito a forgiare una corazza interiore diventando più duro, cinico ed egoista. Su Matteo Boe, l’uomo che lo ha sequestrato e mutilato, Kassam mostra un atteggiamento lucido e pragmatico, non scontato in un mondo giustizialista e dalla sete di venetta mai appagata. “Boe lo incontrerebbe?” chiede l’intervistatore. “Non ho mai messo vincoli a niente. Se ci si arrivasse, sarebbe una cosa positiva. Ma non è che faccio di tutto per incontrarlo. Ci penserei”. Boe nel 2017 ha finito di scontare la sua pena (25 anni totali, compresi gli abbuoni per “buona condotta”) ed è tornato a vivere a Lula, piccolo comune non molto distante dal luogo in cui Farouk passò buona parte della sua prigionia.

La storia del riscatto

Sull’eventuale riscatto pagato dai familiari, inizialmente la richiesta fu di circa oltre 5 miliardi (anche se non è mai stata cristallizzata) ‘grazie’ all’equivoco della parentela dei Kassam con l’Aga Khan Karim, il principe e leader spirituale dei musulmani ismailiti, imprenditore e filantropo tra i più ricchi al mondo (è stato lui a sviluppare la Costa Smeralda, rendendola meta di turismo di lusso), scomparso nel 2025 all’età di 85 anni. “Mio nonno era uno dei suoi più stretti collaboratori. L’albergo a Porto Cervo era suo. Lo abbiamo venduto da poco. Per il riscatto non so come sia andata. Secondo me è stato pagato, da chi non ha importanza, quanto non so: certo non mi hanno liberato perché ero simpatico. Poi ho incontrato l’Aga Khan Karim, momenti brevi ma intensi. Quello che ci siamo detti resterà tra noi”.

Il riscatto in questione risulta ufficialmente non pagato. Ma, così come ricordato dallo stesso Farouk, è difficile pensare in un rilascio senza contropartita economica. La cifra non è nota è oscilla dai 300 milioni ai 5 miliardi.

Redazione

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Ciro Cuozzo