Tredici, quattordici, quindici anni. Nel weekend appena passato l’Italia ha scoperto in piazza una generazione che non avevamo messo in conto: non i reduci dei centri sociali né i professionisti del corteo, ma una leva di adolescenti senza sigle e senza bandiere, che ha preso le città per scaffali e la polizia per un avversario da riprendere in diretta su TikTok. Centinaia di fermati, in larga parte minorenni; più di cento agenti feriti in un solo sabato. Due letture si contendono il campo, e nessuna basta da sola. La prima è quella dei casseurs in salsa italiana: una teoria dei bisogni che ci riporta al 1977, senza però la teoria e senza l’organizzazione, ridotta all’esproprio come gesto e insieme come contenuto. La vecchia storia dei consumatori difettosi, esclusi dal banchetto e decisi a prenderselo a sassate. In piazza non si sono visti striscioni: si sono viste scarpe da ginnastica portate via a bracciate dalle vetrine sfondate. In questa chiave quei ragazzini, senza saperlo, ci annunciano lo sgretolamento del paradigma che ha tenuto in piedi l’Europa del benessere, e mettono a nudo la pochezza delle risposte che le sue classi dirigenti hanno saputo dare.

Insieme, però, è partita anche la strategia dell’apprensione, quella di cui gli hacker russi sono maestri da Brexit in poi: alimentare la tensione, esaltare la decadenza dell’Occidente, aizzare gli esclusi, mobilitare in forme sempre più estreme i cosiddetti marginali. Non serve organizzare una piazza, basta soffiarci sopra; e i video del sabato, rilanciati fino a fare della domenica una replica più rabbiosa, sono esattamente il materiale su cui quel mestiere lavora. In Francia ce l’hanno fatta: il rogo di Limoges ha di fatto consegnato la République a Le Pen. In Italia il lavoro procede su tre fronti: gonfiare Vannacci, che pure pare in frenata; colpire Meloni senza tregua; dare voce, nel campo largo alle posizioni più nitidamente putiniane. Le due letture si tengono. Il disagio è reale, e reale è chi lo coltiva.

Dugin però, per ora, non vince. Gli argini sono due. Il primo è la barra del governo sulla politica internazionale, che non si è piegata alle sirene dell’equidistanza. Il secondo è la gestione dell’ordine pubblico. Le forze dell’ordine hanno capito presto di avere davanti ragazzini e non una milizia, e hanno scelto il puro contenimento: una razionalità semplicemente formidabile. A Milano un agente, dopo aver fermato uno di loro, gli ha abbassato il fazzoletto dal viso e gli ha detto: “Ma avrai tredici anni! Ma che fai? Vai a casa!”. Incassare invece di inseguire è una scelta che non fa titolo, ma che ha evitato il morto che qualcuno avrebbe saputo usare. Altre piazze così verranno, i ragazzi lo hanno già promesso. La forza di una democrazia decente non sta nell’assenza di conflitto, ma nel tenere dritta la barra della politica e dei valori civili, e nel governare le strade con fermezza, sapendo che il peggio va evitato a ogni costo. Soprattutto quando c’è chi lo sta cercando.

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Sergio Scalpelli