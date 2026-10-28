Quasi 5 miliardi di euro in dodici mesi. È il costo economico che le famiglie delle 13 città metropolitane italiane analizzate hanno sostenuto per l’uso forzato dell’auto privata, in un contesto in cui un trasporto pubblico locale insufficiente limita concretamente la possibilità di scegliere alternative all’automobile. Un extra-costo che pesa sui bilanci domestici per quasi 600 euro l’anno a famiglia, circa 50 euro al mese: una sorta di tassa occulta – ribattezzata “Tassa Petrolifera Locale” – che si aggiunge al costo della vita senza comparire tra le voci di spesa che normalmente si associano ai servizi essenziali.

È quanto emerge dal nuovo studio di Clean Cities, la coalizione europea di oltre 130 ONG, associazioni ambientaliste, movimenti di base e organizzazioni della società civile attive in 20 Paesi, impegnata a promuovere una mobilità urbana a zero emissioni entro il 2035. Lo studio contribuisce alla campagna ‘Mind the Gap!’ lanciata da Clean Cities per il finanziamento del trasporto pubblico locale.

La ricerca quantifica il costo della dipendenza dall’auto privata nelle grandi aree urbane italiane, mettendo in relazione i dati sull’offerta di trasporto pubblico e sull’utilizzo dell’automobile, i volumi di vendita dei carburanti rilevati dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), il parco veicolare registrato dall’Automobile Club d’Italia (ACI) e le variazioni dei prezzi alla pompa. Il risultato evidenzia due componenti del problema: un extra-costo strutturale, legato alla carenza di alternative di trasporto pubblico comparabili alla media europea, e un extra-costo congiunturale, determinato dagli shock dei prezzi petroliferi e dalle crisi geopolitiche. Due fattori che si sommano e trasformano la dipendenza dall’auto in un onere economico per le famiglie.

La crisi di Hormuz presenta il conto: 3,15 miliardi in sette mesi

La vulnerabilità emerge con particolare evidenza durante la crisi legata allo stretto di Hormuz. Tra marzo e settembre 2026, la combinazione tra la dipendenza dall’auto e l’impennata dei prezzi dei carburanti ha generato, secondo lo studio, 3,15 miliardi di euro di extracosti, pari a una media di 381 euro per famiglia nel periodo considerato. La cosiddetta “tassa Hormuz” rappresenta, in media, poco più di un quarto della complessiva “Tassa Petrolifera Locale” rilevata dall’analisi. La restante componente evidenzia come il problema non dipenda soltanto dalle crisi internazionali: anche in assenza di shock eccezionali, la mancanza di alternative all’automobile continua a imporre un costo alle famiglie. Le tensioni geopolitiche possono far salire rapidamente il prezzo del carburante, ma è la dipendenza quotidiana dall’auto a rendere difficile sottrarsi a questi rincari. Quando autobus, tram, metropolitane e collegamenti ferroviari non costituiscono un’alternativa adeguata, ridurre i consumi diventa spesso impossibile senza compromettere gli spostamenti necessari per lavorare, studiare o accedere ai servizi sanitari.

“La vera tassa sul carburante non è soltanto quella che vediamo sul prezzo alla pompa: è anche quella che paghiamo quando non abbiamo alternative all’auto. Quasi 600 euro l’anno per famiglia, nelle città analizzate, per una dipendenza che un trasporto pubblico adeguato potrebbe contribuire a ridurre. Le crisi internazionali fanno salire i prezzi, ma è la mancanza di alternative a costringerci a pagarne il conto. Investire in autobus, tram, metropolitane e ferrovie non significa soltanto ridurre le emissioni: significa abbassare il costo della vita e rendere le famiglie meno esposte agli shock petroliferi”, dichiara Claudio Magliulo, Direttore di Clean Cities Italia.

Prezzi in aumento, consumi quasi invariati: l’auto come scelta obbligata

I dati sui consumi mostrano la rigidità della domanda di carburante nelle aree metropolitane analizzate. A fronte di un aumento dei prezzi del 19,9%, i consumi sono diminuiti appena dello 0,35%. Nel resto del Paese, nello stesso confronto, sono invece rimasti sostanzialmente invariati, con una variazione positiva dello 0,04%. Il dato suggerisce che, nelle grandi città, il rincaro del carburante non si traduce automaticamente in una riduzione significativa dell’utilizzo dell’auto. La necessità di raggiungere il posto di lavoro, accompagnare i figli, studiare o accedere alle cure limita la possibilità di reagire ai segnali di prezzo. È il paradosso di un consumatore ostaggio: chi subisce il rincaro non dispone necessariamente degli strumenti per evitarlo. In assenza di un trasporto pubblico capillare, frequente, accessibile e affidabile, l’automobile non è sempre una scelta, ma una necessità. E quando il prezzo del petrolio sale, il costo viene trasferito direttamente sui bilanci familiari.

La fotografia delle 13 Città metropolitane

Il Sud è il più colpito: a Cagliari, a causa della bassissima densità abitativa e della scarsità di alternative, il salasso ha raggiunto i 1,078 euro a famiglia. Seguono Reggio Calabria (800 euro) e Bari (677 euro). In valori assoluti, Roma ha bruciato 1,14 miliardi di euro, una cifra che, proiettata sui 12 mesi, supera paradossalmente l’intero budget annuale dell’ATAC. Le famiglie della città metropolitana di Milano, invece, hanno sborsato in media 508 euro. Tuttavia, se anche l’hinterland avesse la stessa quota modale dell’auto di Milano città, pari al 31% (un livello perfettamente in linea con i grandi agglomerati urbani europei), l’esborso imprevisto per famiglia causato dalla crisi dei prezzi alla pompa si limiterebbe ad appena 17 euro. Questo è il costo del ritardo nell’integrazione delle reti di trasporto su scala metropolitana.

Il messaggio di Clean Cities è chiaro: investire nel trasporto pubblico locale nelle Città metropolitane non è soltanto una politica ambientale e climatica, ma una misura concreta per ridurre il costo della vita e proteggere le famiglie dagli shock energetici. Accanto al potenziamento di autobus, tram, metropolitane e ferrovie, è necessario avviare un programma di social leasing di auto elettriche, che consenta anche alle persone con minori disponibilità economiche di accedere alla mobilità elettrica a condizioni accessibili. Due azioni complementari per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, contenere la spesa per gli spostamenti e garantire a tutte e tutti il diritto alla mobilità.

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