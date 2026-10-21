Israel Joshua Singer (I.J. Singer), fratello maggiore di Isaac Bashevis Singer, Premio Nobel per la Letteratura del 1978, scrisse questo bellissimo racconto, “Sulle rive del Mar Nero“, che ora Adelphi ha mandato in libreria per la traduzione di Anna Linda Callow, venne pubblicato nel 1942. È un racconto non lungo – 120 pagine – ma densissimo: solo un grande letterato può riuscire a rendere ogni singola frase un “pezzo” che potrebbe figurare da solo, significativo di per sé stesso. D’altronde I.J. Singer è l’autore di uno dei più meravigliosi romanzi del Novecento, “La famiglia Karnovsky”, magnifica saga di una famiglia ebrea trapiantata negli Stati Uniti: siamo cioè su livelli molto alti.

E questo “Sulle rive del Mar Nero” è una piccola gemma luminosa della sua letteratura. Vi si narra di un giovane, Pinkhas Fradkin, un bravo ragazzo, intelligente, istruito, che ha un chiodo fisso in testa riassunto nella frase biblica: «Io sono in Occidente, ma il mio cuore è in Oriente». Per questo si reca ogni giorno al porto di Odessa nella speranza di trovare il modo di salpare verso l’agognata destinazione, cioè verso la terra dei Padri. Solo che a un certo punto Odessa diventa un inferno, violata ripetutamente da eserciti diversi – è la stessa Odessa di oggi bombardata dai russi – in uno scenario divenuto desolante, terribile, lurido. E qui un giorno Pinkhas viene a sapere che gli stranieri hanno massacrato la sua amata famiglia, e di lì il suo pensiero diventa un altro: come vendicare i suoi cari uccisi dai banditi.

Qui inizia la parte più viva del racconto, con il nostro eroe che si arruola nell’esercito sovietico che nel frattempo è entrato in Ucraina e diventa il comandante di un Reggimento Internazionale alla caccia dei criminali che hanno sgominato la sua famiglia. Ecco i giorni del piccolo esercito descritti con maestria: «Dopo diverse ore di marcia, Fradkin dava l’ordine di riposare e i soldati si sdraiavano nei prati, bevevano acqua dalle borracce di latta, estraevano il pane dalle bisacce, fumavano il tabacco scadente arrotolandosi le sigarette in carta di giornale. La sera si fermavano nei villaggi, si sistemavano nelle capanne dei contadini, nei fienili, nelle stalle, nei pagliai, nelle tende, ovunque potevano. Arrostivano patate nei campi, compravano latte fresco, appena munto, dalle contadine, scambiavano una manciata di tabacco con due uova, si lavavano i piedi stanchi nei ruscelli, riempivano le borracce vuote ai pozzi e scherzavano con le giovani donne e le ragazze di campagna, intendendosi a gesti. Al calar della notte accendevano i fuochi. Un cavalleggero ungherese con la giubba e i pantaloni attillati che lo accompagnavano dal primo giorno di guerra suonava gli allegri valzer della sua terra».

Poi si combatte contro i banditi. Alla fine Pinkhas vince. Il commissario politico Lukov, grottesco come tutti i “quadri” sovietici, non ha capito niente delle gesta del giovane ebreo: non è il comunismo che lo spingeva all’azione ma il suo «cuore a Oriente», verso la Terra promessa.

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Mario Lavia