Il Medio Oriente si trova dinnanzi a una riconfigurazione profonda dei propri equilibri di sicurezza, spinta dall’intersezione tra le ambizioni di Pechino, la resilienza asimmetrica dell’Iran e la necessità per il blocco occidentale di tutelare la stabilità delle rotte marittime globali. L’idea che un Iran dotato di armi atomiche sia un esito auspicabile per la diplomazia cinese si scontra con una complessa realtà geopolitica. Per il Partito Comunista Cinese, un nucleare iraniano rappresenta una minaccia diretta al proprio modello di proiezione economica, una variabile capace di innescare una corsa alla nuclearizzazione nella Penisola Arabica e di sospingere definitivamente monarchie chiave come l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti sotto la protezione militare degli Stati Uniti.

L’interesse primario di Pechino risiede nella stabilità dei flussi energetici e nella costruzione di mercati interconnessi. Dal punto di vista strategico, la Cina predilige la trasformazione del consenso regionale attraverso la diplomazia infrastrutturale e l’integrazione economica: progetti manifatturieri, raffinazione condivisa e interconnessioni logistiche rappresentano gli strumenti prediletti per vincolare la sicurezza del Golfo Persico a parametri di convenienza reciproca. In questa matrice, iniziative come l’Alleanza della Mecca tra Turchia, Pakistan e Arabia Saudita vengono lette da Pechino come segnali di progressiva autonomia dalle ingerenze esterne, pur evidenziando la persistente dipendenza dei Paesi della regione dai sistemi di navigazione e preallarme occidentali. Allo stesso tempo, il confronto tra Washington e Teheran lungo lo Stretto di Hormuz sta trasformando il braccio di mare in un laboratorio per le nuove dottrine di guerra asimmetrica. L’efficacia operativa delle forze iraniane non dipende dall’esclusiva possesso di vettori ipersonici di ultima generazione, quanto dalla capacità di integrare architetture satellitari di supporto e comunicazioni resilienti, abbinate a strumenti convenzionali di interdizione navale e minamento strategico. In questo contesto, il rischio per l’economia globale non è legato unicamente all’interruzione fisica dei transiti petroliferi, ma all’impatto economico immediato sui tassi assicurativi e sulla sostenibilità del commercio marittimo transcontinentale.

Sul piano strettamente militare, la concentrazione di gruppi d’attacco della Marina degli Stati Uniti nel Mar Arabico, supportati da caccia stealth e piattaforme per la guerra elettronica, ribadisce la centralità della deterrenza americana a tutela della libera navigazione. Eventuali schermaglie e minacce ai danni dei mercantili o della flotta alleata sottolineano quanto il teatro mediorientale rimanga ad altissimo rischio di escalation, rendendo necessaria una rigida disciplina di contrasto al terrorismo e alla proliferazione di milizie irregolari nella regione. Per le democrazie liberali, l’Europa e gli Stati Uniti, la sfida strategica richiede una visione chiara e priva di cedimenti. È indispensabile garantire la sicurezza degli stretti marittimi, difendere l’integrità dello Stato d’Israele e rafforzare le partnership commerciali e di difesa con i Paesi del Golfo. Solo una presenza alleata forte, coesa e capace di offrire garanzie di sicurezza credibili potrà evitare che l’intera regione scivoli sotto l’influenza delle potenze autocratiche, preservando l’ordine internazionale fondato sul diritto e sulla stabilità economica dei mercati mondiali.

© Riproduzione riservata

Riccardo Renzi