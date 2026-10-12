Ammesso che ci sia stata una tregua, i mercati non se ne sono accorti. D’accordo, le Borse hanno chiuso tutte in positivo. Ma con numeri da prefisso telefonico. Madrid è quella che ha fatto meglio, +0,9%. Milano si è fermata a +0,67%. Trump ha promesso un calo dei prezzi alla pompa. Tuttavia, con il Brent a 105 dollari e il Wti che sfiora i 93 dollari, è difficile immaginare quanto Trump sia ancora disposto a vendersi a Putin pur di vincere alle midterm. Del resto, la Russia non è il solo problema. «Finché Hormuz resterà chiuso, tutta la catena energetica sarà sotto pressione», ha detto l’amministratore delegato di Saudi Aramco, Amin Nasser, facendo inoltre una previsione di due anni per tornare alle scorte sufficienti per la domanda attuale. Gli ha fatto da sponda l’Opec, che ha ridotto le stime di domanda di petrolio per il 2026 da 1,4 milioni a 400mila barili al giorno. Un recupero è previsto nel 2027.

Il problema di stoccaggi e raffinazione

Stoccaggi e raffinazione sono il vero problema, infatti. «Per una serie di ragioni, negli ultimi anni non si è investito a sufficienza nella raffinazione», spiega Giorgio Arfaras, economista del Centro Einaudi. «Oggi le raffinerie non dispongono di una capacità produttiva adeguata rispetto alla domanda. Ci troviamo di fronte a un doppio vincolo dell’offerta. Da una parte, ci sono meno barili disponibili. Dall’altra, la capacità di lavorarli è insufficiente».

Le mosse

Soluzioni? Lato Medio Oriente, Egitto e Arabia Saudita puntano a rafforzare la cooperazione energetica, dalla produzione e commercializzazione di petrolio e gas naturale allo sviluppo delle infrastrutture e dell’industria petrolchimica. I ministri del Petrolio egiziano, Karim Badawi, e dell’Energia saudita, Abdulaziz bin Salman, hanno firmato un memorandum d’intesa per ampliare il partenariato tra i due Paesi e favorire nuovi investimenti congiunti. L’obiettivo è migliorare l’efficienza dei mercati energetici, rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti e rendere più affidabili le catene di distribuzione. Particolare attenzione sarà riservata anche al settore petrolchimico, attraverso l’individuazione di opportunità di investimento comune e l’espansione delle esportazioni. Mai come in queste settimane, Riad è stata impegnata su così tanti tavoli da gioco. La crisi energetica si intreccia con quella degli Houthi, che a sua volta si collega al dialogo a quattro tra Turchia, Pakistan e appunto Egitto e Arabia Saudita. A onor del vero, con risultati più scarsi degli sforzi. Visto che la guerra dallo Yemen è penetrata ufficialmente in territorio saudita e che l’emergenza petrolifera è tutt’altro che rientrata.

La proposta di Trump

Lato Russia, la proposta di Trump è puramente elettorale. «L’accordo prevede che Mosca fornisca una certa quantità di materia prima, possibilmente già raffinata», spiega ancora Arfaras. «È una soluzione dall’impatto molto limitato, però. Si parla di forniture che potrebbero passare inizialmente da 300mila a 500mila barili, fino ad arrivare a 1 milione. Quantitativi modesti rispetto ai consumi complessivi».

La strategia che ha funzionato

Arfaras vede quindi una terza via. «L’Eni estrae, trasporta, raffina e vende petrolio. È presente lungo tutta la filiera produttiva e dispone quindi di maggiori margini di intervento per controllare la struttura dei costi. Di conseguenza, può vendere carburanti a prezzi inferiori rispetto a un operatore che si occupa esclusivamente della distribuzione». Una strategia che ha funzionato, contribuendo a portare il prezzo della benzina sotto i due euro al litro. Ma senza tornare ai prezzi precedenti. «Questo dimostra quanto sia difficile intervenire in modo strutturale sui costi dei carburanti nell’attuale contesto internazionale».

Antonio Picasso Antonio Picasso, giornalista e consulente di comunicazione. Ha iniziato a scrivere di economia, per poi passare ai reportage di guerra in Medio Oriente e Asia centrale. È passato poi alla comunicazione d’impresa e istituzionale. Ora, è tornato al giornalismo. Scrive per il Riformista ed è autore del podcast “Eurovision”. Ha scritto “Il Medio Oriente cristiano” (Cooper, 2010), “Il grande banchetto” (Paesi edizioni, 2023), “La diplomazia della rissa” (Franco Angeli, 2025).

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