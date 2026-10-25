Quando parliamo di violenza digitale pensiamo alle minacce sui social, al cyberbullismo, alle immagini diffuse senza consenso e alle campagne di odio. La rete amplifica questi fenomeni e ne prolunga gli effetti. Accanto a queste manifestazioni più evidenti ne esiste una meno riconoscibile, legata al potere che il digitale esercita nell’organizzare la nostra esperienza. La violenza può essere definita come una relazione nella quale una forza o un potere si impone su qualcuno, compromettendone l’integrità, l’autonomia o le possibilità di agire. Ogni società vive di regole e istituzioni che orientano i comportamenti, senza che ogni condizionamento costituisca violenza. La soglia viene oltrepassata quando l’orientamento si trasforma in dominio, riduce concretamente le possibilità individuali e sottrae a chi ne subisce gli effetti gli strumenti per riconoscerlo e contestarlo.

La violenza può dunque agire anche in assenza di un aggressore riconoscibile, inscrivendosi nell’organizzazione dei rapporti sociali e in forme di dominio percepite come naturali. Nel mondo digitale questi meccanismi assumono una portata nuova, poiché piattaforme e algoritmi intervengono sulle nostre relazioni, sull’accesso alle informazioni e sulle decisioni. Le piattaforme che utilizziamo ogni giorno selezionano i contenuti, stabiliscono priorità, suggeriscono comportamenti, rendono alcune possibilità più accessibili di altre.

La visibilità di un’opinione può diminuire senza che venga censurata; una scelta di consumo può essere indirizzata attraverso l’ordine delle offerte e la costruzione dei percorsi di acquisto. La libertà formale rimane intatta, mentre cambia il campo nel quale viene esercitata. Spesso tutto questo viene percepito semplicemente come una comodità del servizio. La selezione delle informazioni è necessaria e i sistemi di raccomandazione possono facilitare la ricerca, ampliare l’accesso alla conoscenza e aprire nuove opportunità. Il problema nasce quando i criteri di selezione diventano opachi, quando l’utente non dispone di alternative praticabili e quando le decisioni automatizzate producono discriminazioni, dipendenze o esclusioni difficili da correggere. È in queste condizioni che l’organizzazione tecnica dell’ambiente può assumere una dimensione propriamente violenta.

Per comprendere questa forma di violenza occorre interrogare la stessa idea di mondo digitale. La distinzione tra reale e virtuale appare ormai insufficiente a descrivere un’esperienza quotidiana profondamente intrecciata con le tecnologie. Il digitale contribuisce a configurare il mondo in cui viviamo, intervenendo sulle condizioni attraverso cui interpretiamo la realtà e orientiamo le nostre azioni. Il potere più significativo agisce prima ancora delle singole decisioni, predisponendo il contesto nel quale maturano preferenze che percepiamo come interamente nostre. Le implicazioni sono politiche: riguardano la libertà individuale e la distribuzione del potere nella società. Le imprese digitali perseguono obiettivi economici legittimi, ma la concentrazione di dati, infrastrutture e capacità di orientare l’attenzione può determinare profondi squilibri.

Una prospettiva liberale deve misurarsi con questo problema senza demonizzare l’innovazione o invocare la censura. Difendere la libertà significa rendere conoscibili i criteri che governano i sistemi, assicurare pluralismo e concorrenza, garantire la possibilità di contestare le decisioni che incidono sulla vita delle persone. La violenza invisibile del digitale si manifesta quando il condizionamento si trasforma in un potere che sfugge al controllo di chi lo subisce. La libertà non si esaurisce nella possibilità di scegliere: richiede anche di poter intervenire sulle condizioni entro cui le nostre scelte prendono forma.

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Luca Taddio