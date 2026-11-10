All’indomani delle elezioni americane di midterm, Elly Schlein ha dichiarato: «Da quando sono arrivata mi dicono che sono troppo radicale e lo rivendico. Il coraggio della radicalità serve, accanto al pragmatismo di trasformare quell’idea in una soluzione». Romano Prodi, due settimane prima, aveva offerto una riflessione ben diversa: «Non si vince al centro, ma si perde se manca. Il radicalismo non ha possibilità di vincere da solo». Le elezioni americane hanno dato ragione all’ex presidente del Consiglio. Se si abbandonano i titoli a effetto di una stampa troppo compiacente verso i “nuovi rivoluzionari” e si guardano i numeri, infatti, emerge una realtà diversa: la vittoria democratica è stata costruita soprattutto dai moderati. I successi della sinistra radicale sono indubbiamente significativi, ma limitati. I Democratic Socialists of America potranno contare su almeno dieci rappresentanti affiliati alla Camera, secondo il conteggio di Le Monde. I loro esponenti fanno notizia perché sono ideologicamente caratterizzati e controversi, se non inquietanti. Ma la visibilità mediatica non equivale al peso politico.

Un’analisi di Third Way, ripresa dal Wall Street Journal, offre un dato significativo: tra i collegi strappati dai Democratici ai Repubblicani, 26 erano stati conquistati da candidati sostenuti esclusivamente da organizzazioni moderate, contro tre sostenuti esclusivamente da Our Revolution, il comitato politico di Bernie Sanders. Altri tre erano andati a candidati sostenuti da entrambe le componenti. Anche l’Associated Press rileva che circa la metà di chi ha votato Democratico alla Camera si definisce moderato: una quota sensibilmente superiore a quella registrata nelle tre precedenti tornate elettorali considerate dal sondaggio. Tutti questi dati confermano che il successo democratico non può essere attribuito esclusivamente alla mobilitazione della sinistra radicale. La nuova maggioranza democratica non è il prodotto dell’avanzata radicale, ma di una coalizione molto più ampia, nella quale i moderati hanno un peso determinante. Una circostanza che ridimensiona anche la capacità dei Democratic Socialists di condizionare i vertici del Partito democratico, a partire dai leader parlamentari Hakeem Jeffries alla Camera e Chuck Schumer al Senato. Ci saranno scontri tra la componente moderata, abituata alla mediazione, e la sinistra radicale, che fa della contrapposizione ideologica una cifra identitaria. Saranno quindi i numerosi neoeletti centristi a determinare gli equilibri futuri.

La lezione americana, dunque, riguarda anche la politica italiana. La radicalità può mobilitare una base, conquistare consensi in collegi favorevoli e dominare il dibattito mediatico. Ma una cosa è ottenere vittorie simboliche, un’altra è costruire una maggioranza parlamentare. Per farlo, occorre parlare anche a chi non appartiene al proprio recinto ideologico. I risultati delle elezioni americane sono chiarissimi e danno ragione all’ex leader dell’Ulivo. Basta volerli leggere senza lenti ideologiche.

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Davide Romano