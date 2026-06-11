Vai a dormire e ti ritrovi i ladri in casa nel cuore della notte. È accaduto a Colleferro, comune di circa 20mila abitanti in provincia di Frosinone, dove soltanto nella notte di mercoledì 10 giugno sono stati segnalati ai carabinieri della locale Compagnia tre furti o tentativi di furto nelle abitazioni. C’è chi al mattino ha trovato infatti la finestra o la porta di casa forzata, cristallizzando poi la mancanza di oggetti di valore o denaro in casa, e chi invece è stato miracolato perché ha trovato ‘solo’ segni di effrazione all’ingresso mentre all’interno dell’abitazione era tutto in regola.

Circostanze che hanno tuttavia suscitato un notevole allarmismo sociale nella piccola cittadina laziale in un periodo, tra 10 giorni inizierà ufficialmente l’estate, dove storicamente si registra un picco di furti in casa, sfruttando l’assenza di inquilini fuori in vacanza o per la singola giornata di mare.

Episodi quelli denunciati nelle scorse ore sui quali sono adesso in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine. I banditi avrebbero fatto irruzione nel cuore della notte, tra le 2 e le 4. Non è da escludere che ad agire sia stata un’unica organizzazione. Al vaglio le immagini delle telecamere della videosorveglianza anche se i cittadini chiedono un rafforzamento del sistema presente a Colleferro nel tentativo di coprire ampie zone sprovviste degli impianti di registrazione. Chiesta anche una maggiore presenza notturna delle forze dell’ordine per le strade della cittadina laziale nel tentativo di scoraggiare eventuali azioni criminali.

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo