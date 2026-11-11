In un passaggio del suo fortunato memoir Libera. Diventare grandi alla fine della Storia, la filosofa Lea Ypi ricorda come i violenti disordini in Albania nel marzo del 1997 la fecero piombare in un profondo stato di angoscia. L’unica cosa che riuscì a distoglierla da pensieri più cupi fu la lettura di Guerra e pace. Nel visitare l’Albania oggi nuovamente in tumulto, un parallelo con le vicende del 1997 è inevitabile. Allora un sistema di schemi piramidali che promettevano rendimenti mirabolanti era appena collassato, gettando sul lastrico centinaia di migliaia di risparmiatori. L’allora presidente Sali Berisha fu ritenuto responsabile di averlo favorito e le proteste si trasformarono rapidamente in insurrezione. La popolazione prese possesso dei depositi militari, l’esercito si disgregò e il paese precipitò nell’anarchia. La rivolta del 1997 fu per tanti versi la fine della fine della Storia, nel senso hegeliano del termine. La fine dell’illusione che la transizione verso il capitalismo e la democrazia sarebbe stata una strada in discesa e a senso unico.

Oggi non siamo nella stessa situazione di trent’anni fa, ma il finale della storia albanese rimane una questione aperta. Come nel ‘97, le proteste cominciate nella primavera di quest’anno avevano un casus belli molto specifico: un grande progetto edilizio sulla costa meridionale legato a Jared Kushner, il genero di Trump. La cosiddetta “rivoluzione dei fenicotteri”, nata a difesa dell’ambiente, si è trasformata in una contestazione antigovernativa più ampia. A ottobre, sull’onda delle proteste in altre città europee, si sono aggiunti gli studenti e quelli che il governo chiama infiltrati, con il corollario di violenze e devastazione urbana che conosciamo. Eppure appena un anno e mezzo fa, Edi Rama aveva conquistato trionfalmente il suo quarto mandato da primo ministro. A simboleggiare il suo impegno per la trasparenza, aveva annunciato con una trovata delle sue la nomina di un chatbot, chiamato Diella, a ministra virtuale per gli appalti pubblici. (Per contrappasso, i vertici dell’agenzia che aveva sviluppato Diella sarebbero finiti di lì a poco al centro di un’inchiesta per corruzione.) Il primo ministro albanese era perfino passato indenne dalla controversa iniziativa sui centri di accoglienza per migranti commissionati dal governo Meloni. In un acceso scambio sui social fra chi scrive e Lea Ypi, la filosofa accusò in quell’occasione Rama di “umanitarismo fascista”. Ora si trova a dover affrontare la prima vera sfida al suo strapotere lungo tredici anni.

Il tema del futuro che non sembra mai arrivare è ricorrente in Albania. È un futuro che dovrebbe essere colorato di blu con il cerchio a dodici stelle dell’Unione europea, ma che per oltre due decenni ha tardato ad arrivare. Per i limiti del governo di Tirana e della sua capacità o volontà di realizzare vere riforme. Ma anche per il colpevole doppiopesismo di Bruxelles, che ha tenuto per anni i Balcani occidentali in sala d’attesa e oggi li spinge per accelerare anche l’ingresso dell’Ucraina. Tutto questo non giustifica la scelta di consegnare un pezzo di paese nelle mani di palazzinari newyorchesi (il progetto per ora è sospeso). Aiuta però a spiegare la frustrazione e la disillusione. Ironicamente, proprio nel momento in cui la Commissione europea, la scorsa settimana, dichiara nel suo rapporto annuale sull’allargamento che l’Albania potrebbe chiudere i negoziati di adesione entro il 2027. L’esecutivo di Bruxelles evidentemente non può ignorare gli avvenimenti degli ultimi mesi e avverte sibillino che “la più grande mobilitazione dal tempo della transizione democratica… richiede dialogo costruttivo.”

In una situazione di tale incertezza, forse faremmo bene a seguire l’esempio di Ypi e rileggere Guerra e pace. Per esempio il passaggio in cui Tolstoj ricorre al paradosso di Achille e della tartaruga per spiegare quanto sia difficile comprendere il movimento della Storia. Come Achille non riesce mai a raggiungere la tartaruga, il futuro dell’Albania sembra sempre essere un passo più avanti.

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Fabrizio Tassinari