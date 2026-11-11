Seimila scuole italiane (infanzia, primaria, medie, superiori) coinvolte nel (falso) allarme bomba scattato dopo una mail anonima arrivata poco prima delle 10 di questa mattina, 11 novembre. “Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani”, si legge nel messaggio firmato da ‘Mikhail Antropov, leader del Vilayat di Misoginistan”. Nella mail si parla di un “potente ordigno lasciato all’interno di un sacchetto di plastica con innesco a distanza”. Indagini in corso e molti dubbi sulla provenienza della mail, arrivata da un indirizzo riconducibile al dominio della Dayeh University di Taiwan. Basta infatti una ‘Vpn‘ per nascondere il vero indirizzo Ip di provenienza e associarlo a un altro account, simulando un collegamento da un’altra parte del mondo.

Allarme bomba, i presidi che non hanno evacuato: “Mail comica”

La maggior parte degli studenti e del personale scolastico è stato evacuato, con molti genitori che, preoccupati dalle notizie iniziate a circolare sui social, si sono riversati direttamente fuori gli istituti scolastici. C’è chi, tuttavia, ha deciso di continuare le lezioni perché “la mail era comica”. Parole di Massimo Nunzio Barrella, preside del liceo classico Parini di Milano che raggiunto dall’agenzia Ansa spiega: “Il testo all’inizio era quasi comico, sembrava una citazione di un film di fantascienza degli anni ’60 . Io comunque prima di prendere la decisione ho contattato le forze dell’ordine che mi hanno rassicurato sul fatto che fosse un falso allarme”. Altro elemento che ha insospettito il dirigente scolastico è stato il folto elenco di indirizzi mail destinatari: “Certo, se la mail fosse arrivata solo a me, o a pochi istituti milanesi, allora avrei ritenuto tutto più credibile e avrei evacuato”.

La lettera della preside ai genitori: “Fiducia nelle istituzioni e niente panico”

Un’altra preside, Angelina Di Nardo dell’istituto Milano Spiga, ha così rassicurato i genitori dopo la mancata evacuazione: “Comprendo pienamente la preoccupazione che notizie di questo genere possono generare nelle famiglie e nel personale scolastico, ritengo tuttavia fondamentale affrontare situazioni così delicate con equilibrio, senso di responsabilità e fiducia nelle istituzioni preposte alla sicurezza”. Nella comunicazione alle famiglie e al personale scolastico la dirigente spiega i motivi che l’hanno spinta a non interrompere le lezioni. Una lettera di rassicurazione – letta dall’Adnkronos – rivolta alla “intera comunità scolastica”.

Per la preside l’allarme bomba non è stato ignorato, anzi “la situazione è stata immediatamente presa in carico e attentamente valutata, anche attraverso un confronto diretto con le autorità di pubblica sicurezza”. Tuttavia “alla luce delle informazioni acquisite e del carattere presumibilmente falso della segnalazione, allo stato attuale non sono emersi elementi concreti tali da far ravvisare una situazione di pericolo che renda necessaria l’evacuazione degli edifici scolastici. Pertanto, le attività didattiche e il servizio scolastico proseguono regolarmente, mantenendo comunque la dovuta attenzione e restando in raccordo con le autorità competenti”. Da qui l’invito al personale scolastico a “mantenere un atteggiamento sereno e rassicurante nei confronti degli alunni, evitando inutili allarmismi e garantendo il regolare svolgimento delle attività, ferma restando la necessità di segnalare tempestivamente eventuali situazioni anomale”. I genitori che “a fronte di valutazioni e sensibilità personali” preferiscono ritirare da scuola in anticipo i propri figli, possono farlo, con richiesta scritta. “La situazione continuerà a essere monitorata e ogni eventuale nuova indicazione da parte delle autorità competenti sarà tempestivamente recepita e comunicata”, garantisce la dirigente, ringraziando “tutte le famiglie e tutto il personale scolastico per la collaborazione, il senso di responsabilità e la fiducia”.

L’associazione presidi Lazio: “Mail falsa ma abbiamo doveri”

A Roma l’associazione nazionale presidi del Lazio ha fatto una valutazione diversa. Lo spiega, sempre all’Adnkronos, la presidente Cristina Costarelli: “La mail che sia falsa è evidente, dal nome, dalla provenienza, dal riferimento a un luogo inesistente, però comunque sia, noi abbiamo il dovere di tutelare salute e sicurezza di tutti gli studenti e personale che si trovano nelle scuole e quindi i dirigenti hanno attuato azioni di ordine di evacuazione e contestualmente chiamato il 112 Nue che sta facendo delle verifiche ovviamente nei tempi e nei modi che gli sono possibili”. Costarelli ricorda poi che “i dirigenti scolastici stanno prendendo autonomamente le decisioni per tutelare studenti e personale, perché non c’è una norma generale da seguire, ogni preside decide se mandare a casa gli studenti oppure farli rientrare dopo la verifica”.

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Ciro Cuozzo