La morte di Jason Arday ha riaperto un dibattito che era stato volutamente riassorbito per mettere un freno allo scandalo accademico del secolo, che ha travolto l’Università di Cambridge in quella che probabilmente passerà alla storia come la più grande truffa mai registrata ai danni di un ateneo.

Di esponenti come Jason Arday — forse meno noti e meno stolti sul piano dell’autonarrazione personale — ce ne saranno tanti, perché non è un mistero che il woke abbia distrutto carriere e professionalità di coloro che hanno deciso di non piegarsi alla barbarie, creando al contempo una nuova generazione di intellettuali analfabeti e indottrinati, con la pretesa di rappresentare le istanze di quella nuova ideologia che, sotto la falsa bandiera delle minoranze, si è posta l’obiettivo di riscrivere la nostra storia e distruggere la nostra identità.

Sosteneva Voltaire che «ai vivi si deve il rispetto e ai morti la verità» e, di fronte a un Jason Arday morto suicida e schiacciato dal peso delle bugie da lui stesso costruite, non possiamo che attenerci a questo precetto. Perché in questi giorni, con il goffo tentativo di celare i risvolti e soprattutto i parametri dello scandalo, quel mondo che Arday lo ha creato, sponsorizzato e idealizzato sta tentando di imputare il tragico epilogo a una sorta di persecuzione «razzista» contro il giovane professore.

Ma la verità, per quanto tragica e crudele, è semplice: Jason Arday è morto perché non ha retto al crollo di quella montagna di falsità su cui ha costruito la sua intera carriera, facilitata da quella ripugnante dottrina che fa non dell’intellettuale come persona e dei suoi meriti il mezzo per essere selezionato, ma del colore della pelle unito al possesso di una drammatica storia alle spalle — fatta di difficoltà e disabilità e possibilmente condita da grandi prodezze umanitarie — il criterio di scelta.

Tutto falso, ovviamente, o ampiamente ingigantito; eppure è questo che è successo. Sembra ridicolo persino pensare che qualcuno si possa essere realmente bevuto la storia delle 30 maratone in 35 giorni, con le ultime nove persino affrontate con una gamba infortunata. Questa vicenda poteva chiudersi con la morte di Arday, ma i suoi carnefici lo stanno nuovamente utilizzando al solo scopo di pulirsi la coscienza e di imputarne ai soliti «bianchi razzisti cattivi» l’amara sorte.

Pasquale Ferraro Nato nel 1994, esattamente il 7 ottobre giorno della Battaglia di Lepanto, Calabrese per grazia di Dio e conservatore per vocazione. Allievo non frequentante - per ragioni anagrafiche - di Ansaldo e Longanesi. Direttore di Nazione Futura dal settembre 2022 a maggio 2025. Oggi e per sempre al servizio della Patria. Fumatore per virtù - non per vizio - di sigari, ho solo un mito: John Wayne.

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Pasquale Ferraro