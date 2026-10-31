Russia e Stati Uniti vogliono continuare a dialogare. Un filo diretto rilanciato da Vladimir Putin, ma soprattutto da Donald Trump, che ha fatto capire di essere pronto ad allontanarsi tanto dall’Ucraina quanto dall’Unione europea (o dalla Nato) per riallacciare i rapporti con Mosca. Questa dinamica di riposizionamento sarebbe confermata anche dalle ultime indiscrezioni della Reuters. Secondo le fonti dell’agenzia di stampa, infatti, l’ordine di Washington è di fare in modo che la Russia non venga irritata o raffreddata da alcune esternazioni da parte dei Paesi membri dell’Alleanza atlantica. La richiesta sarebbe partita nelle ultime settimane direttamente dal Pentagono, preoccupato dal fatto che certe dichiarazioni abbiano compromesso la sicurezza del fianco orientale del blocco euroatlantico.

A detta della Reuters, funzionari Usa hanno chiesto ai rappresentanti di alcuni Stati, in particolare Estonia, Lettonia e Lituania, di evitare affermazioni su una Russia disperata o costretta a mosse sempre più spregiudicate perché impaurita dal non riuscire a vincere in Ucraina. Protagonista di questa nuova politica sarebbe soprattutto Elbridge Colby, responsabile politico del Pentagono e uno degli alti funzionari coinvolti nella revisione della presenza militare statunitense in Europa. Colby avrebbe addirittura chiesto di non “punzecchiare” Mosca con paragoni come quello del “topo in trappola”. Parole che potrebbe fare riferimento alle frasi del capo del governo estone Kristen Michal che, dopo le operazioni di guerra ibrida nel continente, descrisse Putin come un “topo in un angolo”. Qualcuno ha definito l’iniziativa di Colby come “sconcertante”. Altri, invece, negano questo tipo di appelli.

Il ministro della Difesa lituano, Robertas Kaunas, ha smentito il fatto che il suo governo abbia ricevuto richieste ufficiali. E in ogni caso, le fonti non hanno specificato se queste conversazioni siano state conflittuali o meno né se questi inviti siano stati avanzati solo ai funzionari baltici o anche a quelli di altri Paesi europei. Di fatto, però, è la conferma di un processo di allineamento tra Mosca e Washington. Una dinamica che vede da una parte Putin e il suo governo compiacere, se non proprio adulare Trump, e dall’altra parte, un progressivo avvicinamento dell’America alla Russia per soddisfare le esigenze dello “zar”. Che i rapporti siano sempre più distesi lo certifica, del resto, anche la presenza del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ad Atlanta per la ministeriale Esteri del G20. Il viaggio dovrebbe anticipare (almeno secondo gli auspici di The Donald) quello di Putin al summit di Miami a dicembre. Un appuntamento in cui il presidente degli Stati Uniti vorrebbe che si incontrassero i due leader in guerra: Volodymyr Zelensky e lo stesso capo del Cremlino. Ma la presenza del capo della diplomazia russa negli States è già stata segnata dalle tensioni, confermando le perplessità e le contraddizioni all’interno del blocco occidentale.

E la certificazione di questo clima è arrivata dalla scelta del padrone di casa, il segretario di Stato Marco Rubio, di annullare la tradizionale foto di gruppo. Molti rappresentanti europei, infatti, si sono rifiutati di mettersi in posa insieme al collega russo, ritenendo impossibile farlo in un momento in cui Mosca continua a bombardare l’Ucraina. Uno di loro era il vicepremier e ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski, che ha detto di non essere stato l’unico a non volere quella foto. Secondo alcune indiscrezioni, c’è anche chi aveva proposto una soluzione di compromesso, cioè avere una foto con Lavrov e una senza. Ma Rubio, a quel punto, ha preferito evitare ulteriori indugi eliminando dal programma la classica “foto di famiglia”. Per Washington, è fondamentale evitare che certi incidenti facciano convergere l’attenzione mediatica su questi episodi. E per Trump, è importante anche che ogni incontro tra rappresentati russi e statunitensi sia caratterizzato dalla più ampia convergenza possibile.

© Riproduzione riservata

Lorenzo Vita