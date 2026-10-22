Il 14 ottobre 2026 il Professor Nicola Madia, noto avvocato del Foro di Roma, ha comunicato a un cittadino italiano che si era conclusa la “trentaduesima causa penale” che per un arco temporale di circa 30 anni lo aveva sistematicamente coinvolto, e in particolare, sempre il Professor Madia, comunicava che con tale sentenza quel cittadino non aveva più “alcun carico pendente”. Tra l’altro si trattava di un cittadino che aveva collaborato in modo diretto nel tentativo di crescita concreta del Paese. A questo cittadino, ad esempio, si deve la redazione del Piano Generale dei Trasporti, di quello strumento che ha consentito l’unificazione in un unico Dicastero – quello delle Infrastrutture e dei Trasporti – di ben 4 Dicasteri (Lavori Pubblici, Trasporti, Aree Urbane e Marina Mercantile), ha consentito l’avvio di quattro nuovi valichi ferroviari alpini lunghi più di 50 chilometri (Torino-Lione, Terzo valico dei Giovi, San Gottardo e Brennero), ha consentito la scelta dell’alta velocità ferroviaria.

Ma questo cittadino italiano, oltre ad essere stato coordinatore del Piano Generale dei Trasporti, con un qualificato gruppo di esperti tra cui il Premio Nobel Leontiev, dopo ha curato anche direttamente in più momenti e in più ruoli la redazione del Master Plan dei trasporti dell’Unione europea approvato dal Parlamento europeo; la definizione delle Reti Trans European Network (TEN – T) sia nella edizione del 2002 che in quella del 2005; la realizzazione del sistema ferroviario ad alta velocità; la definizione programmatica e l’avvio concreto dei lavori del tunnel ferroviario ad alta velocità Torino-Lione; il Terzo Valico ferroviario dei Giovi lungo l’asse delle Reti TEN Genova-Rotterdam; la definizione del tunnel ferroviario del Brennero; l’approvazione programmatica e l’attuazione del Modulo Sperimentale Elettromeccanico (Mo.S.E.) di Venezia; la definizione programmatica e l’attuazione del Programma delle Infrastrutture Strategiche della Legge Obiettivo (un Programma che dal 2001 al 2014 ha reso possibile investimenti infrastrutturali per 234 miliardi di euro); la definizione programmatica e la realizzazione di reti metropolitane come quelle di Torino, Brescia, Milano, Roma e Napoli (nel 2001 il numero di chilometri di metropolitane italiane era di 42 chilometri; oggi è di circa 300 chilometri).

Mi fermo qui perché penso sia sufficiente questa serie di azioni e questa concretezza procedurale nel trasformare intuizioni progettuali in atti concreti nel testimoniare la buona volontà e l’impegno di questo cittadino italiano a collaborare per evitare la decrescita del Paese e, al tempo stesso, per testimoniare, insieme ad altri cittadini impegnati in questo complesso e oneroso lavoro, la rilevanza strategica del Paese. Ma in questa interessante e davvero difficile esperienza quel cittadino italiano ha avuto come riconoscimento da parte dello Stato quello di essere primo in graduatoria, come detto all’inizio, per numero di assoluzioni e prescrizioni di processi penali. Senza dubbio una bella soddisfazione, anche perché dimostra che in fondo, anche se con ritardi da ere geologiche, la magistratura funziona, ma, ripeto, solo una triste soddisfazione che penso scoraggi altri cittadini ad essere attori diretti di supporto alla crescita del Paese. Quel cittadino italiano ha un nome: si chiama Ercole Incalza, e in tutti questi anni mai, dico mai, ha preferito raccontare questa incredibile ma vera esperienza. L’ha fatto oggi perché si è finalmente, dopo trenta anni, conclusa.

Voglio aggiungere un’ultima nota sull’anomalo funzionamento della giustizia, in modo da prevenire quanti eccepiranno che Incalza avrebbe dovuto rinunciare, nel trentaduesimo processo, alla prescrizione per esigere un’assoluzione nel merito rispetto a un’accusa riguardante la realizzazione della Linea C della metropolitana di Roma, di cui oggi i cittadini possono godere; un’accusa davvero ingiusta e completamente infondata. Il procedimento a carico del cittadino Incalza è iniziato nel 2014. Per 12 anni, sempre Incalza, è rimasto incastrato nelle maglie della giustizia e chissà quanto avrebbe dovuto attendere prima che il processo di primo grado si concludesse. Non si può pretendere da un cittadino l’attesa di tempi incompatibili con la necessità di orientarsi liberamente nelle proprie scelte di vita per vedersi affermata la propria innocenza.

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Ercole Incalza