La saggistica d’analisi politica tende spesso a dividersi in due correnti ugualmente imperfette: da un lato l’astrazione politologica che ignora i tecnicismi dell’economia reale, dall’altro il tecnicismo finanziario privo di visione d’insieme. Il grande merito di Luca Picotti, espresso con brillante vigore nel volume Linee invisibili, è quello di superare questa dicotomia attraverso l’applicazione sistematica della geografia giuridica.

Il libro si impone come un’opera fondamentale per comprendere le dinamiche del contemporaneo. L’autore non si limita a fotografare lo stato della globalizzazione post-pandemica e successiva all‘invasione dell’Ucraina, ma ne scopre la struttura ossea, dimostrando come il diritto sia diventato la vera arma d’attacco e di difesa nelle contese egemoniche del XXI secolo. La tesi centrale del volume è affascinante e rigorosa: i confini geografici tradizionali, pur mantenendo la loro carica simbolica e militare, sono stati affiancati e talvolta superati da una fitta rete di reticolati normativi. Questa geografia artificiale determina l’estensione dell’autorità statale sui mercati, sulle merci e sui flussi d’informazione. Picotti guida il lettore attraverso un percorso intellettuale impeccabile, dimostrando che la dematerializzazione dell’economia e la digitalizzazione dei processi non hanno affatto annullato il peso del territorio, ma ne hanno moltiplicato le giurisdizioni.

L’immaterialità dei dati d’intelligenza artificiale o delle piattaforme social riposa in ultima istanza su infrastrutture fisiche concrete, quali cavi sottomarini, data center e satelliti, soggetti al potere coercitivo dei singoli ordinamenti nazionali. Attraverso una prosa limpida e incisiva, l’autore smonta i luoghi comuni che dominano il dibattito pubblico, a partire dalla retorica sul reshoring. Con lucida accuratezza analitica, il saggio evidenzia come il rimpatrio delle filiere produttive si scontri con la realtà insostituibile degli ecosistemi industriali, traducendosi non in un ritorno al protezionismo novecentesco, ma in una complessa regionalizzazione delle catene del valore. Allo stesso modo, l’esame del meccanismo delle sanzioni alla Russia e della contesa tecnologica tra Washington e Pechino rivela la natura ambivalente dell’interdipendenza economica: da strumento di cooperazione e pacificazione a terreno di scontro per il controllo dei punti di snodo strategici del commercio mondiale.

La forza concettuale dell’opera risiede nel mostrare come il diritto non sia più una semplice cornice neutrale garanzia di stabilità, ma si sia trasformato in un vettore di proiezione di potenza. Chi detiene la capacità giuridica e coercitiva di imporre l’applicazione delle proprie norme stabilisce chi opera nei mercati e chi ne viene escluso. Picotti invita a evitare facili manicheismi, denunciando i rischi legati a un’autarchia regressiva che finirebbe per impoverire i panieri di consumo ed esacerbare i conflitti, auspicando il mantenimento di un pragmatismo cooperativo anche tra attori geopolitici portatori di valori divergenti.

Il lavoro di Luca Picotti si attesta come una lettura imprescindibile per la classe dirigente, gli studiosi di geopolitica e chiunque intenda orientarsi nella complessità del nostro tempo. Linee invisibili non è soltanto una disamina dotta e accurata sulla crisi dell’ordine globale, ma un vero e proprio manuale strategico per comprendere come si ridefiniscono le mappe della sovranità contemporanea. Con questa pubblicazione, Picotti conferma la propria maturità analitica, regalandoci un’opera destinata a rimanere un punto di riferimento primario nel dibattito sul futuro della politica e dell’economia internazionale.

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Riccardo Renzi