La pace non si improvvisa e la sicurezza non si costruisce con gli slogan. A Villa Blanc, mercoledì sera, la festa annuale di Airpress ha messo attorno allo stesso tavolo politica, vertici militari e industria della difesa. Con un messaggio che attraversa gli schieramenti: mentre l’Europa è chiamata a fare di più per la propria sicurezza, il dibattito sulle spese militari non può diventare una gara di propaganda. «Non si menta per un voto in più», ha ammonito Lorenzo Guerini, presidente del Copasir. Isabella Rauti, sottosegretario alla Difesa, ha rilanciato: «La pace va difesa ogni giorno».

È il filo conduttore dell’incontro, intitolato «Arsenale per la pace» e promosso dalla direttrice di Airpress, Flavia Giacobbe. Il confronto ha affrontato le prospettive della sicurezza italiana, europea e atlantica in uno scenario segnato dall’incertezza sul ruolo degli Stati Uniti e dalla competizione tecnologica. Intelligenza artificiale, robotica, tecnologie quantistiche, spazio e protezione delle infrastrutture critiche stanno cambiando il modo di concepire la difesa. Eppure, ha osservato Giacobbe, l’opinione pubblica fatica ancora a comprendere la portata dello scontro in corso. Guerini ha richiamato la politica alle proprie responsabilità. «Serve un approccio più responsabile della politica a questi temi. Senza mentire all’opinione pubblica per un voto in più». La sicurezza richiede scelte concrete, tanto più in una fase in cui gli Stati Uniti sembrano orientati a ridurre il proprio impegno in Europa. Per l’ex ministro della Difesa,” l’Unione deve investire di più, dotarsi di capacità di pianificazione e comando, condividere tecnologie e rafforzare la cooperazione industriale”. Rauti ha insistito sul legame tra difesa, libertà e democrazia. «Per decenni abbiamo dato la pace per scontata, oggi sappiamo che va difesa ogni giorno».

Le risorse destinate alla difesa, ha spiegato, servono a prevenire i conflitti attraverso la deterrenza: «Le spese per la difesa servono per prevenire ed evitare i conflitti; si chiama deterrenza difensiva delle nostre società, delle Istituzioni e dei cittadini». In un contesto internazionale instabile, la politica è chiamata a spiegare ai cittadini il senso delle scelte e la natura delle minacce. A margine dell’incontro, Gianfranco Fini ha risposto con una battuta a una domanda dell’inviato del Riformista sulle regole d’ingaggio per i militari a Milano. L’ex presidente della Camera ha puntato l’indice verso l’alto: «Dipende tutto dal piano di sopra». Il riferimento, naturalmente, era al Quirinale, non al cielo. La serata ha riunito una rappresentanza ampia delle istituzioni militari e politiche. Tra le industrie, Leonardo e Mbda. Due giganti in rampa di lancio verso risultati spaziali.

Tra i presenti, il capo di Stato maggiore dell’Aeronautica, Antonio Conserva; il consigliere militare della presidente del Consiglio, Franco Federici; il vice capo di Stato maggiore della Marina, Fabio Gregori; il comandante generale della Guardia costiera, Sergio Liardo; il direttore di Navarm, Cristiano Nervi, e il direttore di Armaereo, Luca De Martinis. Al confronto ha preso parte anche Alessandro Azzoni, rappresentante permanente dell’Italia presso il Consiglio Atlantico. Sul fronte politico, presenti il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, il presidente della commissione Esteri e Difesa del Senato Maurizio Gasparri, il presidente della delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare della Nato Lorenzo Cesa, l’ex presidente della Camera Gianfranco Fini e il presidente della commissione Politiche dell’Unione europea del Senato Giulio Terzi di Sant’Agata. Tra gli altri parlamentari, Raffaele Nevi, Stefano Graziano, Elena Murelli, Andrea Casu e Lavinia Mennuni. Presente in forze anche Deas, partner dell’evento, con alcuni analisti senior della società, leader nel settore della cybersicurezza.

Una presenza che richiama uno dei nodi centrali del confronto: la protezione delle infrastrutture critiche e la sicurezza dello spazio digitale sono ormai parte integrante della difesa nazionale ed europea. Il confronto ha riportato al centro una questione che l’Europa non può più rinviare: la credibilità della diplomazia dipende anche dalla capacità di proteggere i propri interessi, scoraggiare le aggressioni e difendere cittadini e infrastrutture. Difesa e diplomazia non sono alternative. Perché la deterrenza sia credibile occorrono investimenti, cooperazione industriale e una strategia europea più integrata. La sicurezza, prima ancora che una voce di bilancio, è una scelta di responsabilità civica: riguarda ognuno di noi, e da ben più vicino di quanto si possa credere.

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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