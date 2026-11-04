L’incontro di ieri tra il vicepremier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani e la segretaria generale della CISL Daniela Fumarola ha rappresentato un passaggio politico di primo piano in vista della Legge di bilancio, delle sue ripercussioni degli equilibri della maggioranza ma anche sui consensi elettorali degli azzurri. ​C’è un asse nuovo, geopoliticamente rilevante che sta prendendo forma nel centrodestra italiano. L’incontro non ha rappresentato soltanto un normale, per quanto formale, confronto tra una forza politica di governo e un’organizzazione sindacale. È stato molto di più: un manifesto di una strategia politica di lungo respiro e di lungimiranza.

Da un lato, ha puntato ad incidere concretamente sui capitoli più caldi della Legge di bilancio, quali pensioni, fisco, scuola e sanità, dall’altro, ha svelato la precisa ambizione di Forza Italia di allargare il proprio perimetro di consenso elettorale, accreditandosi come il baricentro moderato, riformista e sociale della coalizione. ​Il faccia a faccia tra Tajani, i capigruppo parlamentari di Forza Italia e la leader della Cisl Fumarola si è svolto in un clima definito da entrambe le parti costruttivo. Al centro dell’agenda, le richieste avanzate in merito alla manovra finanziaria. ​La Cisl si è presentata al tavolo con un dossier fitto di osservazioni critiche ed orientate al merito riguardanti Fisco e Irpef.

Pur riconoscendo alcuni interventi positivi sulle imposte, il sindacato ha ribadito la necessità di spingere ulteriormente sulla riduzione della pressione fiscale per i lavoratori dipendenti e i pensionati, rilanciando il tema di una più equa redistribuzione e sollevando perplessità su determinate misure fiscali. Sulle ​pensioni, che è uno dei nodi principali, la Fumarola ha espresso forte preoccupazione per i paletti e i tagli sulle rivalutazioni degli assegni pensionistici, in particolare quelli superiori a determinate soglie, avvertendo sul rischio di penalizzare il ceto medio-basso e i trattamenti tra i 2.500 e i 3.000 euro lordi. Forza Italia ha ascoltato, raccogliendo le istanze per tradurle eventualmente in proposte emendative parlamentari. Riguardo scuola e sanità, ci sono state forti perplessità sollevate anche sui tagli lineari o sulla riduzione degli organici nel comparto scolastico e sulle risorse destinate al Servizio Sanitario Nazionale, pilastri su cui la Cisl chiede correttivi coraggiosi.

​Da parte sua, Tajani ha confermato l’apertura all’esame delle proposte, pur tracciando un perimetro di responsabilità: «Non possiamo stravolgere la manovra, abbiamo fatto molto», ha ammesso il leader di Forza Italia, evidenziando tuttavia la totale disponibilità degli azzurri a farsi portavoce in Parlamento delle istanze sindacali giudicate ragionevoli, comprese le tutele specifiche per il personale delle forze dell’ordine e della difesa. Ma qual è la mossa politica? Forza Italia da sempre esprime una sua forte vocazione popolare. ​Oltre il merito tecnico dei capitoli di spesa, la mossa di Tajani nasconde una chiara chiave di lettura politica. Da tempo Forza Italia sta lavorando per occupare con forza lo spazio centrale dello scacchiere politico italiano. La formazione azzurra punta a smarcarsi dall’immagine di partito esclusivamente liberale o legato alle sole istanze delle partite IVA e del ceto produttivo più avvantaggiato. ​Dialogare con un sindacato riformista, pragmatico e radicato come la Cisl permette a Forza Italia di accreditarsi come interlocutore sociale privilegiato. In un momento storico in cui il dialogo sociale rischia spesso la polarizzazione o lo scontro frontale, gli azzurri si propongono come il partito del fare e della mediazione saggia. ​Intercettare il voto moderato e centrista e lavorare su pensioni, scuola e sanità significa parlare direttamente a quella vasta fetta di elettorato impiegatizio, statale e pensionato che guarda alla politica con attenzione al potere d’acquisto e alla stabilità sociale. Ovviamente tutto questo senza rompere il patto di governo con Fratelli d’Italia e Lega. La partita degli emendamenti alla manovra di bilancio si preannuncia incandescente e Forza Italia intende giocare la carta del riformismo sociale come cavallo di battaglia in vista delle future scadenze elettorali.

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Luca D'Alessio Dottore in Scienze politiche. Master di II livello in Comunicazione strategica politico-istituzionale. Le tematiche socio politiche, la sicurezza interna ed estera e le dinamiche di geopolitica internazionale è ciò che mi appassiona alla luce anche di una forte esperienza ispettiva di oltre 25 anni nella Corpo della Guardia di Finanza. Si è davvero Riformisti se, dopo essersi confrontati il giusto, si passa alla teoria della praxis.

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Luca D'Alessio