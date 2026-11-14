“Per favore, niente sorprese. Restate dalla parte dell’Europa e dell’Ucraina e lavoriamo insieme per una pace autentica per Kyiv”. L’appello del cancelliere tedesco Friedrich Merz fa capire in modo abbastanza chiaro quale sia il clima in cui si è svolto il vertice di Dublino tra i leader europei insieme a Volodymyr Zelensky. Il summit di Abu Dhabi e il successivo faccia a tra Steve Witkoff, Jared Kushner e Vladimir Putin hanno portato poche certezze e molti punti interrogativi. Su tutti, quali siano le reali intenzioni di Donald Trump nei confronti di un’Ucraina che ha bisogno dell’aiuto militare e politico di Washington ma che vede sempre più distanti gli interessi della Casa Bianca. E l’appello di Merz al presidente degli Stati Uniti, che dovrebbe avere un incontro con Putin e il presidente Xi Jinping a margine del summit Apec di Shenzhen la prossima settimana, sembra certificare il timore dell’Europa di vedere l’America distanziarsi dal Vecchio Continente per accordarsi direttamente con quelli che sono i suoi rivali strategici: Russia e Cina.

Il rischio è concreto ed è per questo che l’Unione europea sta velocizzando la ricerca di un negoziatore in grado di rappresentarla. La scelta è complicata da esigenze spesso diverse. Come hanno spiegato diverse fonti, i nodi sono diversi. Uno è quello di capire se dovranno essere rappresentati anche Norvegia e Regno Unito, Paesi non Ue ma partner fondamentali nella sicurezza europea. Il secondo nodo è quello di superare le perplessità di Francia e Germania, che in questi anni hanno sempre avuto un ruolo più ampio a livello diplomatico anche grazie alla loro presenza sul tavolo del cosiddetto “Formato Normandia”. Non a caso, ieri Merz ha assicurato che ai prossimi colloqui “la Germania è un partecipante garantito: questo è assolutamente chiaro”.

L’Italia spinge insieme ad altri Paesi per avere al più presto un nome. Giorgia Meloni lo ha fatto capire anche a Dublino, dove è stata colta giovedì sera in un curioso siparietto con Zelensky. Il presidente ucraino ha postato via social un video con l’abbraccio alla premier che gli ha detto “è tanto tempo che non ti vedo” e con lui che ha risposto: “Non volevi…”. Ma al netto delle speculazioni su un saluto apparso molto cordiale, la presidente del Consiglio si è sempre posta come una delle principali sostenitrici di una posizione univoca dell’Europa.

Partita non semplice, perché la Russia, anche se con molti avvertimenti e limiti, ha accettato la presenza degli europei. Ma la partecipazione di funzionari di Commissione, Consiglio, Nato, Germania, Francia, Regno Unito, Italia e Polonia nelle ultime riunioni ha fatto capire con Mosca sia meglio parlare con una sola voce. Per ora, il nome favorito è quello del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. E ieri, sul social X, il portoghese ha scritto che nei prossimi negoziati “l’Europa parlerà con una voce chiara e unita negli sforzi diplomatici in corso”.

Molto più ridotte appaiono invece le possibilità di Kaja Kallas, l’Alta rappresentante Ue per la politica estera poco gradita al Cremlino per le sue posizioni intransigenti nei riguardi della Russia. Ma intanto per Zelensky è essenziale ricevere il prima possibile garanzie sul campo di battaglia. Ieri ha di nuovo denunciato limiti all’utilizzo di Starshield, la versione militare di Starlink. Un raid ha centrato un ospedale della capitale ucraina. I droni di Kyiv hanno invece ucciso quattro persone in un impianto industriale nella regione di Samara. Mentre a Mosca, è rimasto ferito nell’esplosione della sua auto Serhiy Zavorotny, ex consigliere dell’ex premier ucraino Mykola Azarov.

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Lorenzo Vita