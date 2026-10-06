La solidarietà a Santi Bologna arriva dalla Consulta dei giovani di Magistratura indipendente, il gruppo moderato delle toghe. Non dall’Anm. È uno degli aspetti più “curiosi” della polemica esplosa attorno al gip di Caltanissetta, autore del decreto di archiviazione sul filone Mafia-appalti delle stragi del ’92. Bologna è finito in questi giorni nel mirino di Roberto Scarpinato, ex procuratore generale di Palermo, dopo aver scritto nel provvedimento che quest’ultimo avrebbe tenuto una condotta “depistante” nei colloqui con l’ex pm Gioacchino Natoli, prima della sua audizione davanti alla Commissione antimafia. Scarpinato ha reagito definendo “gravemente falsa” l’accusa e sostenendo di aver semplicemente invitato Natoli a riferire in Commissione una circostanza che lui stesso gli aveva raccontato.

Da lì è partita l’inevitabile polemica politica. Fratelli d’Italia ha chiesto al Movimento 5 Stelle di sostituire Scarpinato dalla Commissione antimafia. Il M5S ha respinto la richiesta e ha contrattaccato, difendendo pancia a terra il senatore e accusando la maggioranza di aver trasformato la vicenda giudiziaria in un’operazione politica. E lo stesso ha fatto l’azionista di maggioranza del campo largo: il Pd. Poi è arrivata la magistratura associata, con Unicost, il gruppo di centro, che ha espresso “profonda preoccupazione” per le dichiarazioni di Scarpinato contro Bologna, manifestando solidarietà al gip e ai magistrati dell’ufficio Gip di Caltanissetta.

Ma la presa di posizione più curiosa è, come detto, quella arrivata dai giovani di Magistratura indipendente, i quali, dopo aver espresso anch’essi “piena solidarietà” e “sincera vicinanza” al collega, hanno sottolineato che non è accettabile accusare pubblicamente un singolo magistrato di “falsità” o di aver dato “manforte al bullismo istituzionale”. “Simili attacchi”, hanno aggiunto, pesano ancora di più quando a pronunciarli è chi “nel corso della propria vita, è stato Magistrato” e dovrebbe quindi conoscere il peso che possono avere su un collega giovane. Ed è qui che il caso diventa più interessante della semplice contrapposizione Scarpinato-Bologna.

Colpisce molto, infatti, il silenzio dell’Anm alla luce del fatto che il suo presidente, il giudice Giuseppe Tango, è anch’esso un giovane magistrato espressione di Magistratura indipendente, peraltro in servizio al Tribunale di Palermo. Ma c’è anche un altro punto che merita di essere sottolineato. Magistratura indipendente ha avuto tra i suoi iscritti proprio Paolo Borsellino, che all’epoca fu segretario distrettuale del gruppo, e la cui causa della morte è al centro dell’attività della Commissione antimafia. Secondo una ipotesi, molto fondata e che circola in queste ore, dietro il silenzio dell’Anm ci sarebbero le prossime elezioni per il rinnovo dei 20 componenti togati del Consiglio superiore della magistratura. Potrebbe esserci la volontà di non compromettere, in una fase di possibili nuovi accordi, gli equilibri tra le diverse componenti della magistratura associata, tenendo conto che Scarpinato è stato un esponente di punta della sinistra giudiziaria, gruppo dato per vincente alle prossime elezioni.

Resta però una singolarità difficile da ignorare. Quando un politico, soprattutto se di centrodestra, si permette solo di dissentire sull’operato di un magistrato, dall’Anm arriva in tempo reale la presa di posizione a difesa dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura, e la conseguente reprimenda per il malcapitato di turno. E lo stesso avviene al Csm con l’immancabile apertura di una “pratica a tutela”. Qui, invece, un ex magistrato, oggi senatore della Repubblica, si permette di definire “gravemente falso” il contenuto di un provvedimento giudiziario, accusando il suo autore senza tanti giri di parole di aver dato “manforte al bullismo istituzionale”, e cala il silenzio tombale. Cosa altro aggiungere? È uno dei tanti effetti nefasti della vittoria del No al referendum sulla giustizia e delle cortesie reciproche fra le correnti dell’Anm.

Giovanni M. Jacobazzi Giornalista professionista, romano, scrive di giustizia e carcere

© Riproduzione riservata

Giovanni M. Jacobazzi