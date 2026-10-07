Dopo l’articolo con cui ieri Il Riformista aveva sottolineato il silenzio dell’Anm e dello stesso Consiglio superiore della magistratura sulle accuse rivolte da Roberto Scarpinato al gip di Caltanissetta Santi Bologna, dieci consiglieri di Palazzo di Bachelet hanno deciso di chiedere l’apertura di una pratica a tutela del magistrato nisseno.

La richiesta è stata firmata ieri da sei togati di Magistratura indipendente, Edoardo Cilenti, Paola D’Ovidio, Maria Vittoria Marchianò, Maria Luisa Mazzola, Eligio Paolini e Dario Scaletta, e da quattro consiglieri laici di centrodestra: Felice Giuffrè, Enrico Aimi, Daniela Bianchini e Daniele Porena. Il caso è quello esploso attorno al decreto di archiviazione firmato da Bologna sul filone Mafia-appalti delle stragi del ’92.

Nel provvedimento il gip aveva infatti scritto, senza tanti giri di parole, che Scarpinato, ex procuratore generale di Palermo e oggi senatore M5s, aveva tenuto una condotta “depistante” nei colloqui con l’ex pm Gioacchino Natoli prima della sua audizione davanti alla Commissione antimafia. Scarpinato aveva reagito definendo “gravemente falsa” l’accusa e sostenendo di avere semplicemente invitato Natoli a riferire in Commissione una circostanza che lo stesso Natoli gli aveva raccontato.

“Non compete al Consiglio stabilire quale ricostruzione sia corretta, né valutare la fondatezza dell’archiviazione”, spiegano i dieci firmatari. Gli strumenti per contestare una decisione giudiziaria esistono e vanno utilizzati nelle sedi previste dall’ordinamento. Altro discorso è descrivere un provvedimento come uno strumento che dà “manforte al bullismo politico”: in quel caso l’esercizio della giurisdizione viene trascinato dentro uno scontro politico e al magistrato vengono attribuite finalità estranee alla sua funzione. Se il Csm ha preso dunque posizione, resta il silenzio, sempre più “singolare” visti i precedenti in casi analoghi, dell’Anm.

Giovanni M. Jacobazzi Giornalista professionista, romano, scrive di giustizia e carcere

© Riproduzione riservata

Giovanni M. Jacobazzi