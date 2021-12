La Compagnia della Qualità lancia un allarme sulla propria pagina Facebook in merito a delle confezioni del prodotto di punta ‘taroccato’. Infatti secondo quanto appare nell’immagine ci sono almeno due tipologie di bottiglie di Latte Nobile che non sono prodotte dalla società. “Dopo le continue e numerose segnalazioni da parte dei consumatori, pubblichiamo la foto delle due confezioni“.

Il Latte Nobile, un prodotto definito “Dal sapore eccezionale e dal sapore inconfondibile e corposo” che vanta qualità garantita grazie e no OGM e tradizionali è infatti distribuito in tre tipologie di confezioni, ma sul mercato, secondo quanto riportato dai consumatori, ci sono almeno altre due bottiglie che però non sarebbero commercializzate da La Compagnia della Qualità.

L’azienda spiega quindi che “Quella che trovate alla vostra destra contrassegnata con una X non è un nostro prodotto. Il Latte Nobile che gode della certificazione dell’ANFOSC è quello alla vostra sinistra. La certificazione garantisce il rispetto del disciplinare ed il risultato di un sano rapporto tra omega 6 e omega 3 che rende il prodotto fruibile liberamente anche da chi è affetto dal colesterolo. Qui trovate i punti vendita del nostro Latte Nobile: https://www.lacompagniadellaqualita.com/punti-vendita-latte-nobile“.

Tra i commenti nel post su Facebook molti dicono di averlo acquistato in una nota catena di supermercati, la stessa azienda smentisce i clienti e chiede la segnalazione dei punti vendita. Insomma massima attenzione ai consumatori e ai supermercati per prodotti non tracciati e che potrebbero essere taroccati.

Piero de Cindio Esperto di social media, mi occupo da anni di costruzione di web tv e produzione di format

© Riproduzione riservata

Piero de Cindio