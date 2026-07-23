L’attore di Mare Fuori Artem Tkachuk è stato condannato a un anno di reclusione per aver danneggiato quattro auto in sosta lo scorso maggio, nella notte tra il 20 e il 21, Rho, in provincia di Milano. A pronunciare la sentenza è stata la giudice delle direttissime Amelia Managò, come riporta ANSA, che ha condannato insieme all’attore anche i tre giovani che erano con lui la notte dell’atto vandalico.

Per loro, la giudice Managò ha concesso la sospensione della condizionale della pena e la non menzione della condanna nel casellario giudiziale. Queste concessioni, saranno però eseguite solo se gli imputati si impegneranno a risarcire i proprietari dei veicoli da loro danneggiati entro un periodo di massimo sei mesi. Dunque condanna di un anno, anche se la Procura aveva chiesto solo otto mesi per ciascun giovane.

I fatti di Rho

La notte tra il 20 e il 21 maggio 2026, verso le 3 del mattino le pattuglie della Polizia di Stato sono intervenute in via Molino Prepositurale a Rho, bloccando il gruppo di quattro amici (tra cui l’attore) che stavano danneggiando diverse auto in sosta. I veicoli in questione hanno riportato diverse ammaccature e la rottura degli specchietti retrovisori esterni. Durante la fase del controllo da parte degli agenti, Tkachuk si sarebbe rivolto a loro con frasi ingiuriose e minacciose, comportamento che gli è valso una denuncia a piede libero per minacce a pubblico ufficiale. L’attore si era poi formalmente scusato in tribunale durante l’udienza di convalida.

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Riccardo Tombolini