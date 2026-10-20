Mancano venti giorni al ritorno di Report, l’8 novembre. Ma è soprattutto l’ex conduttore ad essere davanti a una scadenza ultimativa e non più rimandabile. Sigfrido Ranucci è alle ultime ore per comunicare alla Rai la propria decisione sul nuovo incarico. Proroghe e rinvii sono ormai esauriti. A viale Mazzini sono convinti che la mail arriverà prima della scadenza. Ranucci sarebbe pronto ad accettare il ritorno a RaiNews24 come vicedirettore. Un ritorno alle origini, dopo anni alla guida di Report. Per la trasmissione si apre invece una stagione inedita. Cambia il conduttore, cambia l’equilibrio interno. Resta da capire se la redazione saprà reggere il passaggio senza perdere identità e forza d’impatto.

Intanto, sul fronte giudiziario, le motivazioni del Tribunale del Riesame sull’attentato ai danni di Ranucci rafforzano il quadro accusatorio nei confronti di Valter Lavitola. I giudici definiscono «inverosimile» la versione fornita dall’ex editore e parlano di un materiale investigativo «granitico». Nelle 31 pagine con cui è stata respinta la richiesta della difesa di ottenere gli arresti domiciliari, il collegio contesta le contraddizioni emerse su passaggi cruciali dell’inchiesta: il sopralluogo davanti all’abitazione del giornalista, le modalità dell’attentato e il movente. Gli inquirenti, che non sono ancora riusciti ad ottenere l’arresto di Clesio Gomes Tavares, non ritengono credibili le parole di Lavitola. Secondo la ricostruzione giudiziaria, gli elementi raccolti dagli investigatori smentirebbero il racconto di Lavitola su circostanze decisive della preparazione dell’attacco. Tra queste, la presenza davanti alla casa di Ranucci e la presunta decisione iniziale di ricorrere a colpi d’arma da fuoco anziché a un ordigno. Per i giudici, non è credibile che il presunto esecutore abbia modificato autonomamente il piano.

Restano inoltre da chiarire aspetti del movente, Non aiuta la decisione di non interrogare Ranucci, che si ostina a non formalizzare la querela di parte nei confronti del reo confesso Lavitola. Ad infittire il mistero, le ammissioni – messe a verbale – di Laura Cianfoni. L’onnipresente figura di “assistente” di Ranucci, come l’ha definita egli stesso, avrebbe svolto la mansione di assistente nello stesso periodo in cui lavorava per Fincantieri. Subito dopo l’arresto dei quattro componenti della banda che piazzò l’ordigno a Campo Ascolano, Cianfoni, su richiesta di Ranucci, fece avere – avuto da chissà chi – l’ordinanza di custodia alla moglie di Lavitola, Natalia Potenza, affinché lo condividesse con il marito. Punto non poco interessante, a ben vedere: in quel momento della vicenda giudiziaria nessuno, neanche la Procura di Roma, aveva ancora messo in correlazione gli arrestati con Valter Lavitola. La vicenda, però, non si esaurisce nelle carte giudiziarie.

La partita si gioca anche sul futuro di Report, sul rapporto tra la redazione e il suo storico conduttore, definitivamente allontanato dalla trasmissione, e sulla capacità del format di mantenere la propria identità senza il volto che l’ha guidata negli ultimi anni. Milena Gabanelli, ideatrice di Report, ospite di Fabio Fazio, è stata fulminante: «Sono convinta che si possa sopravvivere anche alla sparizione dei capi. Me lo auguro con tutto il cuore».

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Eleonora Tiribocchi