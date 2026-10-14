In occasione dell’evento sulla tutela dei lavoratori nella grande distribuzione organizzato dal Circolo Pd Trieste Salario abbiamo incontrato l’onorevole Chiara Gribaudo, che presiede la Commissione di inchiesta sulla condizione di lavoro in Italia

Onorevole che cosa proponete per contrastare precarietà e turni frammentati nel lavoro?

«Il salario minimo deve accompagnarsi a una legge sulla rappresentanza. Mi impegno a presentare una proposta di legge in Commissione Lavoro. I contratti pirata depositati al CNEL non esprimono una rappresentanza effettiva e penalizzano i lavoratori su salari, diritti e welfare. Serve rafforzare la contrattazione collettiva. Il governo si è limitato agli annunci. Siamo al terzo decreto Primo Maggio, ma senza miglioramenti significativi nella qualità del lavoro».

Come giudica il rapporto del governo Meloni con i sindacati?

«Mi è sembrato orientato alla propaganda. Meloni ha partecipato al congresso della CGIL cercando di presentarsi come espressione di una destra sociale. Con circa 200 miliardi del PNRR si è persa l’occasione di accompagnare gli investimenti privati con quelli pubblici e creare lavoro di qualità. L’occupazione è cresciuta, ma non basta se è precaria. Molti giovani lasciano il Paese perché non trovano salari dignitosi, accesso alla casa e prospettive di carriera. Pagare di più i lavoratori aumenta la produttività delle imprese. Considero fallimentare la politica economica di questi anni».

Come favorire l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro?

«Non possiamo usare gli stage come strumenti di precarizzazione. Bisogna sostenere l’apprendistato, che unisce formazione e prospettive di crescita e permanenza in azienda, offrendo una concreta possibilità di stabilizzazione».

Proporreste un nuovo reddito di cittadinanza?

«In Italia chi lavora è sempre più povero. Serve uno strumento di lotta alla povertà, ma il sostegno al reddito deve accompagnarsi a seri percorsi di inserimento lavorativo. Il REI, introdotto dal governo Gentiloni, era utile, ma arrivò tardi e con risorse insufficienti. Bisogna offrire opportunità concrete e garantire condizioni di partenza dignitose prima di parlare di merito».

Come ridurre il divario salariale tra uomini e donne?

«Il divario è alimentato soprattutto dalla maternità e dal lavoro di cura. Molte donne lasciano il lavoro dopo la nascita di un figlio perché non riescono a sostenerne i costi. La maternità pesa anche sulla carriera: in un Paese con una natalità così bassa riguarda la tenuta sociale e va sostenuta insieme alla crescita professionale delle donne. Serve più welfare e una formazione adeguata, anche nelle discipline STEM. Bisogna garantire pari opportunità e contrastare i divari di retribuzione e carriera. C’è ancora un arretramento culturale su questo tema».

Come affrontare morti sul lavoro, mobbing e molestie?

«Bisogna investire nella prevenzione, dalla scuola ai luoghi di lavoro. Sul mobbing e sulle molestie il dialogo tra le parti sociali è difficile e molte questioni finiscono affidate alle singole vertenze. Anche la formazione sulla parità di genere è stata ridimensionata in Conferenza Stato-Regioni. Servono prevenzione, educazione, controlli, ispezioni e sanzioni».

Quali tutele proponete per le partite IVA?

«Abbiamo presentato una proposta di legge per valorizzare le competenze e promuovere formazione di qualità. La flat tax può andare bene fino a una certa soglia, ma non basta. Proponiamo di ampliare l’ISCRO, l’indennità per chi attraversa una fase di calo del reddito. Da lavoratrice autonoma conosco il problema: la scelta di interrompere il lavoro durante la maternità deve restare alla persona, senza penalizzazioni economiche. Sull’evasione fiscale serve più coraggio: bisogna recuperare gettito, contrastare i condoni e affrontare il rapporto tra criminalità organizzata ed evasione».

È possibile una convergenza con le forze di centro?

«Elly Schlein ha creato le condizioni per un centrosinistra competitivo. Dobbiamo lavorare con chi vuole costruire un’alternativa alla destra sempre più destra. Non poniamo veti, ma bisogna rispettare i ruoli e riconoscere chi si è assunto gli oneri. Uno non vale uno».

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Giulio Alicanti