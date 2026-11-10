Il terrorismo di matrice jihadista continua a occupare le procure italiane: dagli arresti recenti di un ventunenne a Cava de’ Tirreni con manuali per esplosivi, fino a quelli di due minorenni nel Comasco e a Pavia. Ma se questa è l’attualità della radicalizzazione domestica, un’indagine italiana del recente passato conserva un valore geopolitico particolare. È il fascicolo su Lara Bombonati, la foreign fighter piemontese nota come «Khadija». Tra quelle carte si trovano documenti sulla nascita di Hay’at Tahrir al-Sham (HTS), la formazione guidata da quell’Abu Mohammed al-Jolani che oggi, con il suo vero nome di Ahmed al-Sharaa, siede come presidente della Siria.

Arrestata al confine turco-siriano il 15 gennaio 2017, Bombonati era considerata dagli inquirenti un corriere tra Siria e Turchia, incaricata di trasportare documenti e mantenere i collegamenti con i combattenti. Appena tredici giorni dopo il suo arresto, il 28 gennaio, nasceva ufficialmente HTS. Sebbene non vi siano prove di una partecipazione diretta della donna alla direzione dell’organizzazione, i documenti acquisiti nell’indagine testimoniano la fase in cui prendeva forma la nuova formazione jihadista. Nelle mani degli investigatori sono finiti manoscritti in arabo, dichiarazioni di adesione, firme e sigilli: i passaggi di appartenenza dei comandanti siriani che, abbandonando le precedenti formazioni, scelsero di confluire nella nuova organizzazione. Tra le carte compaiono i nomi di Abu Mohammed al-Naamami, che annuncia il distacco da Ahrar al-Sham, Abu Yassir, comandante del «Battaglione dei Taliban», e i vertici del «Battaglione Mohammed il Profeta», attivo nell’area di Sarmada, nella provincia di Idlib, che dichiarano la propria adesione alla formazione inizialmente guidata da Abu Jaber al-Sheikh.

Questa rete di combattenti, intermediari e attività investigative ha trovato spazio anche nella letteratura. La vicenda di Bombonati è infatti al centro di Siriana, il romanzo di spionaggio di Marcello Barbieri, pubblicato da Paesi Edizioni nella collana Ipazia. Barbieri ha conosciuto direttamente il procedimento giudiziario come consulente, utilizzando la propria esperienza per costruire una narrazione ambientata nel mondo dell’antiterrorismo e delle reti dei foreign fighters. Una realtà che per l’Italia ha avuto i volti di Francesco Cascio, marito di Bombonati, morto in Siria nel 2016, e di una rete di convertiti transitati per la Turchia e collegati anche a Birmingham, nel Regno Unito. Le indagini hanno ricostruito contatti personali e spostamenti che incrociavano l’ambiente di Giuliano Delnevo, il primo italiano noto per essere morto combattendo in Siria nel 2013. Rapporti che documentano la dimensione europea di quelle reti, senza implicare automaticamente responsabilità terroristiche per tutte le persone citate.

La storia successiva è cronaca recente. Nel dicembre 2024, l’offensiva di HTS provoca il collasso del regime di Bashar al-Assad. Il 29 gennaio 2025, al-Sharaa viene nominato presidente della Siria per la fase transitoria. Nel giro di pochi mesi, l’ex comandante del Fronte al-Nusra diventa l’interlocutore delle cancellerie occidentali per la ricostruzione del Paese e il contrasto allo Stato Islamico. Il pragmatismo diplomatico fa il resto: nell’ottobre 2025, il Regno Unito revoca ufficialmente a HTS la designazione di organizzazione terroristica. Mentre l’Europa tratta con il nuovo governo di Damasco, la documentazione dell’indagine italiana conserva una testimonianza delle origini della formazione che ha conquistato il potere in Siria. Manoscritti, firme e dichiarazioni di adesione permettono di ricostruire alcuni passaggi della costituzione di HTS, quando al-Jolani stava consolidando la propria posizione tra le formazioni jihadiste siriane. Rimane aperta la questione della continuità tra i comandanti che sottoscrissero quelle dichiarazioni e gli uomini che oggi occupano incarichi militari e istituzionali nel nuovo Stato siriano.

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Costantino Pistilli