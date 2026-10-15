Ma che delizia questi scritti teatrali di Alberto Savinio ripubblicati da Adelphi (“Palchetti romani”, a cura di Alessandro Tinterri), delizia vera non solo per i cultori di Savinio, grande intellettuale “irregolare” e romanziere di avanguardia, ma anche per gli appassionati del teatro, il teatro di quasi un secolo fa.

Si tratta infatti delle recensioni saviniane che apparvero dal 1937 al 1939 su “Omnibus”, il settimanale diretto da Leo Longanesi: teatro classico soprattutto, grandi rappresentazioni con attoroni come Ermete Zacconi e Renzo Ricci, e i più giovani Andreina Pagnani, Paolo Stoppa, Gino Cervi, Evi Maltagliati e tanti altri. Savinio frequenta i “palchetti romani” dell’Argentina, del Valle (che dopo tante peripezie quest’anno riapre: bentornato), del Quirino; e vivendo per un periodo a Parigi, frequentando la Comédie-Française: qui stronca “La voce umana” di Jean Cocteau e la sua interprete, «la signora Pagnani», peraltro altrove elogiata.

«Uno dei più bei libri di quel genio feriale – scrisse Alberto Arbasino, un altro grande intellettuale che in certo modo raccolse certi tratti dell’eredità di Savinio – quel grande polimorfo in castigo aveva già capito bene che la Recensione non è affatto un componimento o un affare di “esperti” all’interno di una disciplina o di una corporazione specifica, bensì un Tutto Connettere interdisciplinare e fantastico». Meglio non si potrebbe dire. Perché questi pezzi di Savinio riguardano certamente il teatro e le sue messinscene, ma sono anche uno sguardo ironico sul suo tempo.

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Mario Lavia