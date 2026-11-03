Nel 2027, in Francia, si giocherà una partita decisiva per il futuro dell’Europa. Ancora una volta. E il rischio è evidente: gli estremismi hanno una strategia, il centro democratico ancora no. Marine Le Pen e Jean-Luc Mélenchon condividono una narrazione: il popolo contro le élite, la rabbia contro le istituzioni. Mélenchon cavalca la protesta, senza distinguersi sempre dai violenti; Le Pen si presenta come garante dell’ordine. Entrambi indulgenti verso Putin. Lei vicina a Trump, anche se preferisce tacerlo. Lui a Maduro, anche se oggi è più difficile rivendicarlo. Intanto si chiude il ciclo macroniano. E il cosiddetto blocco centrale deve reinventarsi, senza un leader indiscusso e con il peso dell’esperienza di governo.

Gabriel Attal ed Édouard Philippe cercano di prendere le distanze da Macron. Ma attaccare il Presidente con cui hanno governato appare poco credibile: irrita gli elettori macroniani senza conquistarne di nuovi. A destra si moltiplicano le candidature. A sinistra, attendiamo di capire quale slancio saprà imprimere Raphaël Glucksmann dopo la netta vittoria alle primarie socialdemocratiche. La frammentazione è il regalo più grande agli estremisti. Le Pen e Mélenchon hanno elettorati fedeli, le forze centrali un bacino più ampio ma diviso. Senza una candidatura comune, rischiano l’eliminazione al primo turno e un ballottaggio Le Pen-Mélenchon, che renderebbe milioni di moderati apolidi della politica. E chi oggi, per calcolo o per orgoglio, lascia vuoto il centro e consegna ad altri il diritto di decidere, ne porterà la responsabilità. Glucksmann potrebbe occupare quello spazio, ma deve dimostrare di saper allargare il consenso oltre la propria base.

Per questo noi democratici sosteniamo la proposta di François Bayrou: grandi primarie aperte, dai socialdemocratici alla destra repubblicana europeista. Non una coalizione della paura, ma un progetto condiviso, legittimato dagli elettori, capace di costruire una maggioranza presidenziale e parlamentare. Philippe preferisce affidarsi ai sondaggi. Peccato che anche i suoi siano in discesa. Ma il problema è più profondo: una presidenziale non si vince per rassegnazione. Non basta chiedere agli elettori di scegliere il meno peggio. Servono una visione, idee forti, una prospettiva capace di suscitare fiducia ed entusiasmo. Oggi gli estremi mobilitano passioni; il centro troppo spesso amministra le proprie divisioni. Eppure, il tempo per cambiare rotta esiste ancora.

Energia, potere d’acquisto, sicurezza, scuola, pensioni saranno temi decisivi. Ma per la prima volta l’Europa, la Difesa e la politica estera potrebbero diventare centrali nella scelta presidenziale. Perché dalla Francia dipenderà non soltanto chi governerà Parigi, ma ciò che l’Europa avrà il coraggio di fare. O ciò a cui rinuncerà. Occorrono meno ego, più umiltà, lucidità e senso dell’urgenza. Un nuovo Macron non c’è. Un nuovo progetto politico può e deve esserci. Non possono deciderlo i sondaggi o le ambizioni personali. Devono costruirlo le forze democratiche, insieme ai loro elettori. Fate presto. Anzi, vite!

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Sandro Gozi