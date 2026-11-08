Incredibile: il presidente di Ansaldo Energia, Carlo Alberto Giusti, si vede rifiutata la scorta. Malgrado il clima a dir poco teso. Le manifestazioni violente, le minacce che corrono sul web, gli allarmi bomba. Giusti non ha diritto alla protezione richiesta, malgrado un attentato anarchico nel passato sia stato dirette contro Ansaldo Nucleare, da poco incorporata in Ansaldo Energia. E malgrado la Cassazione abbia appena confermato il 41-bis per Alfredo Cospito, protagonista della campagna di minacce contro Ansaldo Nucleare.

Ci sono due documenti che raccontano questa vicenda e che Il Riformista ha potuto visionare. Il primo è una lettera del 25 giugno 2026, firmata da Giusti e indirizzata al prefetto di Roma, Lamberto Giannini. Il secondo è la risposta della Prefettura, datata 27 ottobre 2026 e firmata dal viceprefetto Cesini Buffarini. Nella prima lettera, si comunica il ruolo del Presidente di Ansaldo Energia (Giusti è entrato in carica il 21 aprile di quest’anno) e si chiede al prefetto di valutare «la possibilità di adottare un Decreto di conferimento della qualifica di Agente di P.S. ad un dipendente Ansaldo Energia SpA, con mansioni di autista». L’azienda, precisa, avrebbe fornito «un’auto di proprietà per gli spostamenti». Non si chiedeva, dunque, di assegnare una scorta di Polizia, con un aggravio per le casse pubbliche. Ansaldo Energia aveva individuato un proprio dipendente e messo a disposizione una vettura aziendale. Si chiedeva di autorizzare il percorso necessario a conferirgli la qualifica di agente di pubblica sicurezza per accompagnare e proteggere il presidente. Una procedura che prevede requisiti, verifiche e formazione.

L’abilitazione consente di utilizzare gli strumenti previsti per il servizio, come lampeggiante e paletta. La risposta della Prefettura è arrivata il 27 ottobre. Il documento, protocollo di uscita n. 040908, è firmato dal viceprefetto Cesini Buffarini. Il giudizio è negativo. Il Coordinamento delle Forze di Polizia, nella seduta del 15 ottobre, «ha espresso parere contrario, rilevando l’assenza di elementi idonei a suffragare una valutazione favorevole della richiesta». Una formula burocratica che chiude la porta senza entrare nel merito dei rischi specifici. Ma davvero il presidente di un gruppo industriale strategico per il sistema energetico nazionale non presenta caratteristiche meritevoli di una valutazione di sicurezza? Il rischio va considerato soltanto in presenza di una minaccia esplicita, magari un’esplosione in giardino? Si tratta di valutare le circostanze concrete. E quelle che riguardano Ansaldo non sono trascurabili.

Il clima è pesante. Le minacce anarchiche e antagoniste si moltiplicano. Alfredo Cospito è stato condannato anche per la gambizzazione, nel 2012, di Roberto Adinolfi, allora amministratore delegato di Ansaldo Nucleare. Il 2 novembre scorso la Cassazione ha respinto il ricorso contro la proroga del 41-bis per altri due anni. Le minacce contro l’azienda hanno dunque una storia precisa, che non può essere derubricata a generica preoccupazione. Bisogna fare chiarezza sull’assegnazione delle scorte. C’è perfino chi ha avuto il premio della scorta aumentata a otto uomini dopo un attentato fittizio nel cortile di casa. Quella no, non la revocano.

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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