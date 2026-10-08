«Ser Giovanni da Poppi è uno zugo». Così Niccolò Machiavelli in una lettera del 13 gennaio 1507. “Zugo” è l’ultimo lemma di questo “Alfabeto Machiavelli” scritto da Franco Bernini (Edizioni e/o) e vuol dire “stupido, fesso” o più volgarmente oggi diremmo “coglione”. Povero Giovanni de Poppi, chissà se seppe mai di quell’epiteto scagliato dal grande Niccolò. Ma questa è una piccolezza. Di ben altra importanza sono le altre voci di questo “Alfabeto” – in tutto quaranta – e importanti da leggere anche perché tanti termini machiavelliani furono e sono tuttora fraintesi. E dunque qui c’è un po’ tutto quello che c’è da sapere, con rapide spiegazioni relative alle frasi machiavelliane tratte dalle sue opere e dalle sue importantissime lettere all’amico Francesco Vettori.

“Popolo”, “Potere”, “Principe“, per combinazione alfabetica una appresso all’altra, sono voci sempre da riesaminare per non cadere nei soliti equivoci. Il Principe, Cesare Borgia, cioè «il duca Valentino, l’opera del quale io imiterei sempre quando io fossi principe nuovo»: in lui – spiega Franco Bernini – Niccolò «vede un rimedio fuori dalla norma per una situazione fuori dalla norma (…) per cui arriva a pensare che un principato può anche servire, quando una repubblica si corrompe e non è in grado di rigenerarsi tornando ai suoi fondamenti. Preferirebbe un “principato civile”». Il repubblicano Machiavelli cioè accetta tutto pur di riportare l’unità dell’Italia e la sua pace interna che certo è meglio garantita dalla Repubblica, ove si fanno buone leggi e si garantisce la difesa dai nemici.

Bernini, regista e sceneggiatore di film importanti, tra i quali “Notte italiana”, “Il Portaborse”, “Domani accadrà” e anche di tanti lavori televisivi, ha scritto dunque un libretto importante. Per penetrare nei meandri teorici di uno dei più grandi pensatori della storia mondiale.

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Mario Lavia