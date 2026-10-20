Sono diverse le chiavi di lettura dell’ondata di rivolta sociale che sta infiammando la Francia, la Spagna, il Belgio, la Germania, persino l’Albania – pur con differenze evidenti delle modalità di protesta- e che si sta propagando in Italia: al centro delle cause che scatenano le violenze di piazza emergono la casa, la scuola, il caro benzina, la giustizia sociale, le guerre, le libertà civili ma con accentuazioni e toni diversi.

C’è di tutto e di più: ma sono problematiche che in una democrazia si risolvono con la negoziazione politica e sindacale, con il dialogo non con la violenza estrema che diventa devastazione, distruzione, scorreria, scempio. Viene da pensare che i soggetti che generano ferocia sociale siano i primi nemici della democrazia che reclamano e delle libertà che propugnano, specie di quelle altrui. Resta da chiedersi se agiscano di propria iniziativa o diventino loro malgrado gli “utili idioti” nelle mani di menti raffinatissime con finalità ben chiare: generare sconquasso sociale, distruggere i simboli della democrazia, fare scempio delle città, creare danni a carico della collettività, dimostrare a qualcuno che nei Paesi dove accadono queste violenze incendiarie c’è insicurezza, la democrazia è debole, effimera e traballa, c’è bisogno di un ricambio gestionale, di qualcuno che dia risposte che i governi in carica non sanno dare. Sociologicamente parlando questo è il cotè drammatico e devastante di una certa liquidità sociale che Zygmunt Bauman aveva intuito, non ancora ripulita dalle scorie di interessi politici che dal particolare conducono passo dopo passo ad un nuovo ordine mondiale generato dalle autarchie dei poteri forti.

Resta una regola non scritta: la sinistra che crea disordini sociali favorisce l’emergenza della destra estrema e viceversa quest’ultima – quando blandisce la scure del repulisti etnico – favorisce la sinistra. In Spagna il Governo Sanchez ha dovuto dimettersi per la montante rivolta sul tema della casa e la gestione tiepida dell’invasione di Ceuta, in Francia gli scontri di piazza, i cortei, le manifestazioni, le degenerazioni di violenza gratuita provocata da infiltrati, teppisti e delinquenti comuni hanno messo al centro la scuola e tutte le carenze di un sistema scolastico che fino a ieri la pedagogia comparativa (in sede OCSE) definiva un fiore all’occhiello in ambito formativo: tutto questo sta mettendo alle corde Macron e alimenta la campagna di conquista dell’Eliseo da parte di Marine Le Pen e del suo Rassemblement National. In Spagna e in Francia la politica e le elezioni, il ribaltamento dello status quo e la conquista del potere sono i veri convitati di pietra delle manifestazioni di piazza: lo stesso accade in Germania dove l’AFD somma questioni come l’islamizzazione del Paese, l’ordine sociale, la difesa della civiltà occidentale dall’ondata della cultura arabo-musulmana, la crisi economica di colossi come la Volkswagen e i licenziamenti annunciati.

Non diversa si profila la situazione italiana, ad un anno dalla scadenza del voto politico: nella protesta si percepisce nettamente una ispirazione post-ideologica che vuole usare la clava del welfare e dei temi sociali per disarcionare il governo in carica. In questa cornice viene ribaltato il noto aforisma secondo cui il potere logora chi non ce l’ha: oggi sembra vero il contrario. Non si tratta solo di mera, anticipata campagna elettorale ma di una lunga e orchestrata azione di disinformazione attraverso i social media, infarcita di menzogne e alimentata dalla sollecitazione alla rivolta: questo accade purtroppo anche in alcuni partiti politici e nelle aule delle istituzioni democratiche. Osservando i filmati di certe scene di devastazione urbana, saccheggio di esercizi commerciali, oltraggio alle opere d’arte, aggressione delle forze dell’ordine che sono i veri difensori delle nostre libertà civili ed esplorando il target dei manifestanti si scopre che molti di loro sono minorenni o giovanissimi: viene allora da chiedersi se i loro genitori siano informati di queste azioni di teppismo messe in atto dai propri figli. Ma c’è una domanda fondamentale che va posta a priori: chi recluta e come questi ragazzi, attraverso chat online, in modo organizzato e studiato si cura del passaparola, chi li indirizza attingendoli anche da paesi stranieri alle piazze della distruzione e con quali suggestioni? La risposta è una sola: la politica è l’attore principale di questa iniziazione, una politica intesa come vettore e regista dei comportamenti sociali.

Da anni la propaganda filoputiniana passa attraverso certi giornali nazionali o per voce di opinionisti che ci fanno credere che la Russia rispetti le indipendenze degli Stati nazionali europei (salvo provocarli o minacciarli), che l’Europa e gli Stati membri sono un covo di corrotti che non si curano dei problemi reali della gente. E il filosofo del Cremlino Alexander Dugin così si esprime in alcuni post: “Più caos c’è, meglio è. Questi europei vogliono combattere contro di noi: come pensano che ciò possa accadere quando non riescono a garantire nemmeno un minimo di ordine nelle loro città?”… “Le Pen, presto, ora!”… E quanto alla Meloni …”Ha rovinato tutto, l’Italia merita di più, molto di più”. In questi giorni lo stesso ambasciatore russo Paramonov ha parlato di “un’altra Italia” contraria alla guerra, citando opposizione, attivisti e società civile, sullo sfondo di una campagna elettorale di fatto già aperta. Strano che quella guerra l’abbia voluta e la conduca spietatamente da oltre 4 anni la Russia stessa. Strano che in questa Italia nessuno organizzi cortei contro l’aggressione russa e il dittatore Putin.

Certamente tutto lo sconquasso e lo sfacelo provocato dalle manifestazioni che stanno flagellando diversi Stati membri dell’U.E. finiscono per indebolire l’immagine di un’Europa già fragile, rappresentandola come una congrega di oligarchi che vanno cacciati dalle istituzioni comunitarie o che quest’ultime vadano rimosse a favore delle singole nazioni: in fondo un padrino protettore lo si può trovare altrove. Certamente l’Europa – come ha scritto Sylvie Goudard – è ‘grande da morire’ e difficilmente governabile in versione unitaria, certamente non bastano i volonterosi a difenderla dagli attacchi concentrici delle superpotenze. Ma la nostra storia, la cultura tramandata, la civiltà giuridica che esprimono le nostre democrazie e le nostre Costituzioni non saranno cancellate da qualche migliaio di facinorosi e dai loro registi occulti. Di questo dobbiamo avere contezza e determinazione, oltre le effimere volontà.

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Francesco Provinciali