In Russia non c’è stata una nuova mobilitazione generale come quella del settembre 2022. Eppure, osservando ciò che è accaduto nelle ultime settimane, è sempre più difficile sostenere che la guerra resti confinata al fronte. Non serve necessariamente un nuovo decreto nazionale: la mobilitazione può procedere per frammenti, attraverso registri elettronici, convocazioni, offerte di contratto, infrastrutture riservate allo Stato, limiti al carburante e nuove priorità amministrative. La scena più impressionante è arrivata il 7 novembre nel centro di Mosca. Nella zona di Kitaj-gorod la polizia ha fermato circa 150-200 giovani, molti dei quali minorenni. Il Ministero dell’Interno ha parlato di misure preventive contro disordini e consumo di alcol in pubblico. Diversi fermati hanno raccontato però a media indi-pendenti di essere stati trattenuti per ore, in alcuni casi maltrattati, e soprattutto che ai maggiorenni venivano consegnate convocazioni per gli uffici militari o proposti con insistenza contratti con il Ministero della Difesa. Una convocazione non è un arruolamento e una proposta non equivale a una firma forzata. Ma l’immagine resta: un ragazzo esce con gli amici e può tornare a casa con il proprio rapporto con l’esercito improvvisamente al centro della serata.

Questo meccanismo si inserisce in un sistema molto più ampio. Il registro elettronico delle convocazioni può produrre restrizioni amministrative per chi non risponde; alcune agenzie immobiliari hanno cominciato a chiedere documentazione militare prima di certe compravendite; su piattaforme di lavoro freelance sono apparsi an-nunci per specialisti IT che conducevano in realtà verso contratti militari. Parallelamente il governo prepara strumenti più efficaci per cercare disertori e trattenere per-sonale già disponibile. Non è la mobilitazione spettacolare di un solo giorno. È una mobilitazione distribuita. Lo stesso principio vale per le infrastrutture. Dopo gli attacchi di ottobre contro data center russi, Vladimir Putin ha ordinato ai centri privati di riservare il 10% della propria capacità per eventuali necessità pubbliche. Il server rimane formalmente privato, ma una parte deve poter essere messa rapidamente a disposizione dello Stato. È un passaggio notevole: la guerra non mobilita più soltanto uomini e denaro, ma anche potenza di calcolo.

Poi c’è l’energia. Il 9 novembre Reuters ha documentato il ritorno di carenze e limiti alla vendita di carburante in almeno sei regioni dopo una nuova serie di attacchi ucraini contro grandi raffinerie. In alcune stazioni sono comparsi tetti di trenta o cinquanta litri e divieti di riempire taniche. Nella stessa notte un attacco ha raggiunto Kiriši, dove si trova una delle maggiori raffinerie del Paese; nella regione di Leningrado una donna è morta nella propria abitazione per la caduta di frammenti. È im-portante dirlo con chiarezza: una civile russa uccisa in casa è una vittima, indipendentemente dalla responsabilità politica del Cremlino per l’invasione dell’Ucraina. È questo che definirei la nuova fase della guerra russa: non una società totalmente militarizzata, ma una società nella quale sempre più funzioni civili vengono rese disponibili alla durata del conflitto. Il lavoro può incontrare il reclutamento. Il cloud può diventare riserva statale. La stazione di servizio può imporre un limite. Il veterano viene formato per diventare funzionario. La proprietà straniera può passare sotto «gestione temporanea». La guerra lunga non ha bisogno di occupare ogni minuto della vita quotidiana. Le basta entrare nelle procedure. Ed è forse proprio questa la sua forma più stabile: quando non appare più soltanto come emergenza, ma come amministrazione.

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Stefano Maria Capilupi