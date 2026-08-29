Il minestrone più buono che abbia mai mangiato.

Sì, mi è rimasto impresso nella memoria, nel profumo, nel gusto, il piatto caldo della sera con le sorelle e i fratelli della comunità di Bose, durante la mia prima (ed unica finora) vacanza all’insegna del silenzio e della fraternità, sui colli biellesi. L’occasione, eravamo nel 2016, fu una settimana di ripasso di greco biblico, proposta fra le tante nel ventaglio offerto da Bose ai suoi forestieri. Non ero particolarmente “stressato” come si dice in questi casi, cioè non andai, pensai erroneamente, a causa di un periodo pesante. Conoscevo la comunità attraverso le sue produzioni editoriali, l’attività del suo fondatore Enzo Bianchi, ma, vedrete, parto da qui per portarvi al di là del contesto e del pretesto. Dieci anni dopo, se vogliamo, l’esigenza di ferie controcorrente si fa più significativa, detox mi spingerei a dire.

In un tempo in cui persino il riposo è diventato un’ulteriore prestazione, tra l’ansia di “postare” ogni tramonto e l’urgenza di colmare ogni vuoto con una notifica, desiderare il niente diventa disobbedienza civile, a volerci provocare. È un’urgenza che nasce, più che dalla fatica delle gambe, da quella assai più insidiosa dell’attenzione; ed è in questo cortocircuito che si insinua il ritorno delle vacanze silenziose, il bisogno di ritrovare una misura che nei luoghi della contemplazione trova, oggi, una risposta imprevista.

In luoghi come questo ho imparato il ritmo e la scansione del tempo: le giornate si vivevano in un’alternanza pacata di lavoro, lettura e un silenzio fatto di presenza più che di vuoto, mentre dietro il pretesto intellettuale (che non guasta s’intende) si nascondeva il desiderio di ritrovare la confidenza con una lingua essenziale e affilata, capace di dire cose enormi con pochissime parole. Riconoscere la radice di un verbo al tavolo di una stanza spoglia, con la luce del pomeriggio che mutava sugli alberi, è diventato un modo per disarmare i pensieri. La scrittrice francese Marguerite Yourcenar faceva dire al suo Adriano nelle sue Mémoires che fondare biblioteche equivaleva a costruire granai pubblici, riserve contro un inverno dell’anima: la stessa logica regge quando ci si addentra nell’etimologia antica tra le mura di un monastero.

Ciò di cui vi parlo non è una moda da magazine: gli ultimi dati diffusi dal ministero del Turismo registrano nei luoghi religiosi italiani presenze che superano i 5,6 milioni di pernottamenti annui, con una crescita del 46 per cento negli ultimi quattro anni rispetto agli standard pre-Covid. A cercare la cella spoglia non sono più soltanto i pellegrini in senso stretto: l’Istituto nazionale ricerche turistiche descrive un viaggiatore tipo fra i 30 e i 50 anni, donna nel 57 per cento dei casi, che parte spesso da solo, più che in coppia o in gruppo. Un identikit che conferma quanto chi in questi luoghi è già passato aveva solo intuito: si va per riprendere in mano la propria vita, più che per fuggirle. A confortarlo è arrivato anche un dato clinico: uno studio pubblicato sul Journal of Environmental Psychology, condotto su 520 partecipanti a soggiorni in un monastero benedettino, ha registrato un reale beneficio psicologico, una sorta di disintossicazione cognitiva dal carico delle incombenze quotidiane. Ma è dietro la statistica, che si annida la ragione più profonda, e meno confessata, di questa fuga verso l’immobilità.

Chi sceglie oggi il silenzio di un monastero non lo fa solo per calcolo terapeutico. Scava dentro una ragione più antica, il recupero cioè di un bioritmo che il tempo sociale contemporaneo ha sostanzialmente smarrito. La vita monastica, infatti, sincronizza chi la abita sull’alternanza fra l’operosità del giorno e la ricettività della notte, restituendo un equilibrio che il corpo, prima ancora della mente, riconosce come proprio. Non è un caso che il parziale oscuramento del sole regalato dall’eclissi del 12 agosto scorso abbia risvegliato una suggestione ancestrale: per le culture antiche, quel breve smarrimento della luce era un promemoria fisico dell’ordine cosmico da cui l’uomo dipende, e a cui raramente pensa. Le vacanze monastiche funzionano un po’ allo stesso modo: ci riconciliano col battito del pianeta, ci scollegano da un’iperconnessione che ha reso lo schermo acceso l’unico orologio che consultiamo, cancellando la differenza fra l’agenda, che registra ciò che facciamo, e il diario, il tempo vissuto che resta nella memoria.

Attorno a questo bisogno si muovono due mondi diversi. Da un lato, i vecchi conventi trasformati in resort di charme, dove la rigida architettura del passato convive con spa ricavate in antiche cisterne e cene curate nei minimi dettagli: la prova che pietra e memoria storica conservano intatto il loro potere di richiamo. Dall’altro lato resta l’esperienza, disarmante nella sua essenzialità, dell’ospitalità monastica, dove l’unico lusso concesso è quello immenso di essere lasciati in pace. Pavel Florenskij ricordava che la bellezza della vita monastica sta nell’arte di guardare il mondo da una giusta distanza, più che nella fuga da esso: nelle comunità che aprono le porte ai viandanti, l’ospite viene accolto e restituito a se stesso, senza il peso di dover essere intrattenuto.

Ne traggo due considerazioni.

C’è una grazia sottile in questi giorni spesi a passo ridotto, liberi dall’obbligo di mostrare dove si è o di produrre un’opinione immediata su tutto. Quando si rientra nel traffico e nelle scadenze quotidiane, si porta dietro una sorta di difesa invisibile: la memoria di quella stanza essenziale, di una frase tradotta con calma, di una penombra in cui anche il respiro ritrova la sua misura. E c’è, in questa geografia del silenzio, anche un rovescio sociologico. Daniel Boorstin, nel suo classico The Image del 1961, descriveva già il “viaggiatore” come una figura in via d’estinzione, soppiantata dal turista di massa: riprendeva le parole di un cronista ottocentesco, che vedeva le città italiane invase da mandrie «che non si separano mai», riversate lungo le strade con la loro guida che «gira attorno come un cane da pastore». Il turista, per Boorstin, è passivo, aspetta che qualcosa gli accada; il viaggiatore andava a cercarlo. Scegliere il silenzio di un monastero somiglia all’ultimo gesto rimasto per tornare viaggiatori invece che gregge.

E poi – non ultimo – pensiamo alla “vacanza” viene dal latino vacare, essere vuoto: è, prima che l’assenza di cose da fare, la disponibilità di uno spazio che nessuno ha ancora riempito. Il Qoelet insegnava che per ogni cosa c’è un tempo sotto il cielo; si potrebbe aggiungere che esiste anche un tempo per dare e un tempo per ricevere, che l’estate e il silenzio di un monastero restituiscono dopo mesi in cui non abbiamo fatto che dare. Sono giorni in cui si ascolta anzitutto se stessi, un tempo preso per sé senza nulla della posa di chi si isola per darsi un tono. È piuttosto una disposizione concava: accogliere una parola, un consiglio, lo spirito critico dell’altro.

Vuoto, in questo senso, non è mancanza: è la sola forma che può ancora contenere qualcosa. Per questo, silenziose o no, che siano benedette.

Giuseppe Trapani Giuseppe Trapani (Milano) è digital journalist per Il Riformista. Ha pubblicato saggi per Elledici (2017) e Santelli–Clandestine (2022).

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Giuseppe Trapani