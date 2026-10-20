C’era un tempo in cui la sinistra italiana, pur rimanendo all’opposizione, sapeva essere forza di governo. Il Partito Comunista Italiano di Berlinguer e della sua grande tradizione ideologica e organizzativa non si limitava al “no” sistematico: elaborava proposte concrete, condizionava le scelte nazionali, possedeva una linea chiara e un’idea precisa di sviluppo industriale e sociale per il Paese. Soprattutto, il PCI conosceva l’Italia perché ne viveva le viscere, radicato nei quartieri, nelle fabbriche, tra le persone. Oggi di quella lezione sembra essere rimasto ben poco. L’attuale schieramento d’opposizione soffre di una grave sclerosi politica, e il Partito democratico ne è l’emblema principale: schiacciato e rincorrente verso le posizioni populiste del Movimento 5 Stelle e le istanze di AVS, rischia di smarrire la propria identità strategica.

Questo vuoto di visione ha conseguenze visibili nel Paese. Pensiamo alle manifestazioni e al disagio dei giovani: proteste che si muovono spesso senza una vera leadership e senza un progetto costruttivo, finendo talvolta per degenerare in episodi di violenza e devastazioni inaccettabili come sta purtroppo accadendo in questi giorni. Un grande partito di sinistra avrebbe il dovere morale e politico di intercettare questa rabbia, interpretarla e incanalarla verso obiettivi strategici, riforme concrete e battaglie di progresso. Invece, mancando una lettura profonda della società reale, si assiste passivamente a una piazza lasciata a sé stessa. Di fronte a questa manifestazione di piazza, la sinistra viene colta di sorpresa mostrando di essere lontana dalla realtà del Paese e dai fermenti che ne nascono. La reazione è tra la condanna della violenza e le giustificazioni, come quelle fornite in modo sconcertante da Pacini, aspirante candidato sindaco del Pd a Milano. Questa ambiguità sembra essere la cifra politica che contrassegna in modo preoccupante le posizioni della sinistra non solo sulle proteste di piazza, ma sui migranti, sul Medio Oriente e soprattutto su conflitto russo-ucraino.

Mentre il Paese attende risposte, la discussione interna al centrosinistra si attorciglia in un dibattito surreale e sterile sulle procedure elettorali: primarie sì, primarie no, cavilli di regolamento. Un teatrino che nasconde una contraddizione di fondo: ci si interroga sull’opportunità delle primarie dimenticando che la stessa Elly Schlein trae la propria legittimazione proprio da quello strumento. La verità è che i leader non si costruiscono a tavolino né si inventano attraverso gli algoritmi delle regole congressuali. I leader naturali emergono dai progetti. Se un partito possiede un’idea del futuro, una visione economica e un posizionamento internazionale chiaro, la classe dirigente e la leadership si formano da sole sul campo.

Come ci si prepara, allora, all’appuntamento elettorale? Certamente non con la logica del bilancino, cercando affannosamente la somma aritmetica di gruppi e gruppetti da aggregare pur di raggiungere il 42%. Questa alchimia politicamente non serve a vincere e, soprattutto, non dà all’elettore la sensazione di avere di fronte una coalizione con le idee chiare su come governare il Paese il giorno dopo. Per contrastare l’astensionismo e riavvicinare i tantissimi cittadini che hanno rinunciato al voto, serve uno sforzo completamente diverso: un lavoro profondo di elaborazione e proposta, capace di produrre idee-forza autentiche, contagiose e coraggiose.

In un mondo in fiamme, segnato da crisi geopolitiche e sconvolgimenti globali che travalicano i confini nazionali, chiudersi in tesi angustamente domestiche o strizzare l’occhio a narrazioni sovraniste è una scelta perdente. È una posizione provinciale, priva di respiro sia nazionale che internazionale. La vera credibilità si costruisce soltanto dimostrando di saper leggere la complessità del mondo attuale, offrendo risposte solide ai bisogni reali delle persone e restituendo alla politica la sua funzione più alta: quella di guidare il cambiamento anziché inseguirlo.

Antonio Bargone Nato a Brindisi nel '47. Avvocato. Deputato dal 1987 al 1996 X, XI, XII Legislatura. Sottosegretario di Stato per Il Ministero dei Lavori Pubblici dal 1996 al 2001. Gruppo Parlamentare PCI-PDS-Progressisti. Ha fatto parte delle Commissione parlamentare Giustizia di cui è stato Vicepresidente, Ambiente e Affari Costituzionali. E' stato componente della Commissione Antimafia e della Giunta per le autorizzazioni a procedere per tutta la durata del mandato. E’ stato protagonista della riforma degli appalti e del sistema di qualificazione. Da Aprile 2003 al 9 dicembre 2021 è stato Presidente della SAT – Società Autostrada Tirrenica. E’ autore del Manuale del Diritto dei Lavori Pubblici – Giuffrè Editore 2001.

© Riproduzione riservata

Antonio Bargone