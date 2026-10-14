​L’istruzione e la pedagogia non dovrebbero mai diventare terreno di resa dei conti geopolitica né uno strumento di discriminazione e profilazione ideologica. Quanto accaduto di recente a Reggio Emilia — dove a docenti ed educatori di scuole ebraiche e israeliane è stata condizionata o messa in discussione l’accoglienza presso le strutture di Reggio Children, a fronte della pretesa di dichiarazioni di “presa di distanza” dalle politiche del proprio Paese d’origine — rappresenta un segnale d’allarme preoccupante e un inaccettabile arretramento culturale.

​Come responsabile Scuola del Partito Liberaldemocratico, avverto il dovere politico e morale di intervenire su quella che non è una semplice polemica locale, ma una ferita al cuore del modello educativo e democratico italiano.

​Reggio Emilia è nota nel mondo per il cosiddetto “Reggio Emilia Approach”, un faro pedagogico nato dall’intuizione di Loris Malaguzzi e capace di mettere al centro l’ascolto, la pluralità, la centralità della persona e lo scambio culturale senza barriere.

​Vedere le istituzioni comunali e la gestione dell’assessorato all’Educazione prestarsi — direttamente o per omissione — a forme di condizionamento o a richieste di abiura ideologica verso educatori in base alla loro nazionalità o appartenenza identitaria equivale a svuotare dall’interno l’eredità di Malaguzzi. Chi dovrebbe tutelare e promuovere la scuola come luogo neutrale di crescita civica ne sta invece avallando una visione faziosa e discriminatoria.

​L’educazione vive di inclusione, confronto e conoscenza reciproca, non di test di fidelizzazione politica. Nessun docente o educatore può essere chiamato a rispondere individualmente o a disconoscere la propria appartenenza per avere il “permesso” di partecipare a una visita di studio o a un progetto di formazione.

​Applicare criteri di selezione o di condanna preventiva su base etnica, religiosa o di nazionalità apre le porte a derive pericolose che rischiano di rianimare rigurgiti discriminatori e forme di antisemitismo istituzionale che il nostro Paese e la nostra Costituzione rifiutano categoricamente.

​L’errore politico e culturale di chi amministra la cosa pubblica è aver scambiato il proprio ruolo istituzionale per una tribuna ideologica, dimenticando che un assessorato all’Istruzione ha come primo compito quello di unire, creare ponti e proteggere lo scambio libero di idee e metodi pedagogici.

​L’istruzione non è di destra o di sinistra, ma è la colonna portante della cittadinanza democratica. Quando la propaganda e i pregiudizi penetrano nelle istituzioni educative, l’intero sistema scolastico e formativo ne subisce un danno profondo.

​Per queste ragioni, non possiamo permettere che l’ideologia smantelli decenni di eccellenza pedagogica. L’educazione deve tornare a essere, senza condizioni, un ponte di pace, conoscenza e dialogo.

Patrizio del Prete responsabile scuola PLD

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