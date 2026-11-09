Crescita, servizi pubblici, sanità, pensioni: la legge di bilancio continua a dividere maggioranza e opposizioni. Sul palco dell’Urania Policy & Business Forum, Pd e Italia Viva hanno evidenziato come la manovra guardi esclusivamente al consenso immediato, mentre Forza Italia ha sottolineato come si tratti di una politica di riduzione delle tasse nel rispetto dei vincoli europei. Nel frattempo, le imprese chiedono interventi mirati lungo le filiere. Antonio Misiani, responsabile economico del Pd, ha descritto innanzitutto un’economia in affanno: crescita ferma nel terzo trimestre del 2026, inflazione al 5,4% e retribuzioni che perdono potere d’acquisto. Secondo le previsioni Ocse, l’Italia sarebbe ultima tra i Paesi del G20 nel 2027, una volta esaurita la spinta del Pnrr. «Serve con urgenza una strategia di medio-lungo periodo», ha dichiarato. La manovra conterrebbe a suo avviso invece numerose misure finanziate per il solo 2027, senza affrontare i problemi strutturali.

La priorità per Misiani è la sanità: 5,6 milioni di italiani rinunciano a curarsi e i 2,4 miliardi previsti sarebbero meno della metà delle risorse richieste dalle Regioni e dallo stesso ministro della Salute. Il Pd contesta inoltre i tagli alla scuola e le scelte sulle pensioni, proponendo di estendere a tutto il Paese l’autorizzazione unica della Zes per accelerare gli investimenti e la realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili.

Dello stesso avviso Ernesto Maria Ruffini, già direttore dell’Agenzia delle Entrate e ideatore di Più Uno. Dopo cinque leggi di bilancio, ha osservato, il governo non è riuscito a delineare una strategia di investimento sul futuro. Ruffini giudica discutibile abolire il bollo auto per tutti mentre restano le liste d’attesa: quelle risorse avrebbero potuto soddisfare almeno in parte le richieste delle Regioni. Ha inoltre invitato a verificare l’efficacia della spesa pubblica: nel 2025 ha superato i 1.150 miliardi, con 40-41 miliardi destinati a sussidi alle imprese. Ha criticato infine il ricorso ripetuto alle rottamazioni fiscali, segnalando la ripresa dell’evasione dopo anni di diminuzione.

Per Mauro Del Barba, di Italia Viva, il taglio dell’Irpef al 33% per i redditi fino a 55 mila euro arriva tardi ed è insufficiente: la soglia inizialmente indicata a 60 mila si sarebbe ridotta a causa dei contrasti nella maggioranza e il beneficio varrebbe un solo anno. Del Barba ha richiamato il problema del fiscal drag: con scaglioni non adeguati all’inflazione, il prelievo fiscale erode ulteriormente il potere d’acquisto. Italia Viva ha proposto invece misure a sostegno dei giovani, dalla riduzione dell’Irpef agli interventi per favorire l’accesso alla casa.

Dal versante produttivo, Federico Sannella, presidente di Assobirra, ha ricordato che il comparto vale circa 10 miliardi di euro di valore aggiunto e occupa 100 mila persone, ma sta attraversando una fase di stagnazione. La riduzione delle accise per il 2026 e il 2027 ha offerto alle imprese un orizzonte di programmazione. Per il periodo successivo, Assobirra propone un credito d’imposta per la birra alla spina e il packaging a rendere, con l’obiettivo di sostenere la filiera e il canale Horeca, in difficoltà per la minore capacità di spesa dei consumatori.

A difesa della manovra è intervenuto Maurizio Casasco, responsabile del dipartimento Economia di Forza Italia, rivendicando il taglio del cuneo fiscale reso strutturale, l’accorpamento delle aliquote Irpef e l’estensione al 33% dell’aliquota per i redditi fino a 55 mila euro. Casasco ha sottolineato che, nell’arco di quattro-cinque anni, il governo ha ridotto la tassazione per circa 400 miliardi. La manovra da 26 miliardi, ha spiegato, è condizionata dai vincoli europei e dall’obiettivo di riportare il deficit sotto il 3% entro la fine del 2026. «Spread e rating in miglioramento, insieme alla flessibilità europea, sono evidenti segnali di credibilità del Paese». Le distanze politiche sull’ultima legge di bilancio di questa legislatura restano molto netta e la discussione parlamentare delle prossime settimane promette un confronto acceso.

© Riproduzione riservata

Gianluca Lambiase