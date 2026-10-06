La legge elettorale sta per vedere la luce – e forse la maggioranza ha trovato una quadra. Intanto nei prossimi giorni alla Camera andrà in scena un voto di fiducia dietro l’altro, richiesto, come prassi, dal ministro per i rapporti col Parlamento, Luca Ciriani. Attesa, forse, per dopodomani la votazione finale del «Gattopardum», la legge che cerca di mutare l’immutabile, senza riuscirci. Gli articoli 1 e 2 introducono un sistema proporzionale con preferenze, capilista bloccati e un premio di maggioranza legato alla soglia del 42 per cento. Non solo, aumentano – come già riportato dal Riformista – le firme necessarie per presentare le liste (si ipotizza quasi 500mila per i movimenti non presenti nel Transatlantico). L’articolo 3 ridisegna i collegi uninominali del Senato in Alto Adige e l’articolo 8 introduce il voto fuori sede per le politiche, le europee e i referendum, estendendolo anche ai caregiver. E quindi, gli articoli 1, 2, e 3 si voteranno col Governo che pone la questione di fiducia – Meloni ha posto un ragionamento semplice: «O si fa come dico io o tutti a casa». L’articolo 8, invece, verrà approvato senza il bisogno di porre la fiducia. Sarà a scrutinio segreto, come richiesto dalle opposizioni, Partito Democratico in primis, la votazione del testo finale.

Legge elettorale, domani il voto

I deputati cominceranno a votare domani, intanto, tra opposizione e maggioranza, le scintille rischiano di scatenare un incendio indomabile: «La decisione del governo di porre la fiducia sulla legge rappresenta uno schiaffo al Parlamento. La verità è che l’esecutivo ha paura della propria maggioranza, della tenuta e del voto segreto, arrivando persino a modificare la disposizione fisica dei deputati di Fratelli d’Italia per controllarne i voti», ammonisce Federico Fornaro, Pd, componente della Commissione Affari Costituzionali della Camera. Durante una conferenza stampa che si è tenuto ieri a Montecitorio il co-reggente di Avs, sentenzia: «Una legge assolutamente incostituzionale che viola le prerogative del capo dello Stato». A tranquillizzare Fornaro, c’ha pensato Giorgio Mulè, di Forza Italia: «Penso che saremo tutti molto franchi in Aula, senza tiratori, e quindi voteremo non secondo disciplina di partito, ma secondo quello che è un patto di lealtà su una riforma che è condivisa», dichiara il forzista riferendosi alla possibile presenza di franchi tiratori tra le forze di maggioranza.

Elezioni politiche: voto in primavera o a settembre?

Intanto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni punta i piedi e rassicura che «il governo onorerà il mandato ricevuto dagli italiani fino all’ultimo», ma pensa al voto in primavera. E questa è una ipotesi che si fa sempre più largo, anche perché Meloni, per tenere buoni i suoi e in generale la maggioranza, ha detto che si andrà al voto a settembre. Oltre a questo, tra le file dei Fratelli (e non solo), molti onorevoli stanno cominciando a tremare per la paura di non essere rieletti. Chissà se queste preferenze lacereranno i partiti dall’interno… La parola fine alla giornata politica, ieri, l’ha messa Giulia Pastorella, di Azione: “La legge elettorale è nata male e cresciuta peggio. Si forzeranno coalizioni tenute insieme dalla voglia di sconfiggere l’altro. Gli italiani verranno ingannati con programmi impossibili, e una finta scelta dei propri rappresentanti con le preferenze, in realtà vanificata dai capilista bloccati. Il Rosatellum non è perfetto, ma in questo caso il correttivo è peggio del problema. Oggi, ora e come sempre, una legge pensata per preservare il potere, di pochi”.

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Christian Gaole