Il voto segreto è sempre un’incognita, soprattutto quando lo si esprime per determinare le nuove regole del gioco. Un gioco che, al di là dei capilista bloccati, reintroduce le preferenze e dunque la possibilità per i cittadini di eleggere direttamente i propri rappresentanti. Un diritto che per troppo tempo ci è stato sottratto e consegnato alle segreterie di partito, completando lo scollamento degli elettori dagli eletti e contribuendo a minare la fiducia nelle istituzioni, che nasce proprio dal rapporto diretto con chi è eletto e dunque delegato dai cittadini-elettori a rappresentarli in Parlamento.

L’incognita dei franchi tiratori

Eppure, in questi anni si è formata una classe dirigente di “senza voti” che deve le proprie fortune politiche alle simpatie e alla fedeltà mostrata ai leader di turno. Deputati e senatori che con la nuova legge elettorale corrono il rischio concreto di perdere il proprio ruolo, perché privi del consenso e della forza necessaria per essere eletti. Ed è lì che per molti si annida il pericolo più grande: il fattore “franchi tiratori”, che minaccia l’ultimo passaggio definitivo dello “Stabilicum” su cui il governo ha posto la questione di fiducia.

Se la legge non passa “si va a casa”

Perché – come ha detto Giorgia Meloni e ribadito Giovanni Donzelli – se la legge non passa si va a casa o, per lo meno, si passa dal Quirinale, dove la premier sarebbe costretta a recarsi per rassegnare le dimissioni. Non è una minaccia, ma una questione di rispetto istituzionale e di coerenza politica. Lo scherzetto di luglio non è stato dimenticato e neanche totalmente riassorbito, ma questa volta la maggioranza sarà compatta, garantiscono dal centrodestra. Soprattutto ora che il vento è tornato a soffiare nella direzione giusta, con il campo largo nel caos e Vannacci ridimensionato, uno sgambetto autolesionista è pura follia. Tuttavia, la paura di non essere rieletti può portare a gesti politicamente inconsulti da parte di quella palude di “nominati” che difficilmente rivedrà gli scranni di Montecitorio e Palazzo Madama. Questa volta, però, dovrebbe essere chiaro che indietro non si torna, e che un tiro mancino significherebbe un regalo alla sinistra, attualmente impantanata. Meloni, da parte sua, ha voluto avvisare per tempo i suoi di non fare scherzetti perché, un secondo dopo – per dirla alla Claudio Martelli – si arriva al capolinea e si scende tutti, macchinista compreso.

L’ultima prova di Giorgia

Ci sono momenti in cui bisogna assumersi pienamente la responsabilità politica delle proprie azioni, e questo è uno di quei momenti. Se il centrodestra saprà mostrarsi coeso e compatto, sarà l’ennesima prova di forza e un messaggio chiaro al Paese. La legge elettorale è un punto non derogabile per la maggioranza, un tassello fondamentale per evitare ribaltoni e maggioranze annacquate: un ritorno alla chiarezza, alla trasparenza e un viatico per la stabilità politica. Ogni voto sarà pesato non solo dalle vedette meloniane – già avvistate – ma dagli elettori, perché il diritto alla preferenza non è né di destra né di sinistra, ma un principio sacro che Meloni ha voluto restituire agli italiani.

Pasquale Ferraro Nato nel 1994, esattamente il 7 ottobre giorno della Battaglia di Lepanto, Calabrese per grazia di Dio e conservatore per vocazione. Allievo non frequentante - per ragioni anagrafiche - di Ansaldo e Longanesi. Direttore di Nazione Futura dal settembre 2022 a maggio 2025. Oggi e per sempre al servizio della Patria. Fumatore per virtù - non per vizio - di sigari, ho solo un mito: John Wayne.

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Pasquale Ferraro